ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

8 лучших фильмов о гангстерах на Netflix: криминал, мафия и большие ставки

Воскресенье 18 января 2026 19:24
UA EN RU
8 лучших фильмов о гангстерах на Netflix: криминал, мафия и большие ставки Кадр из фильма "Праведник"
Автор: Иванна Пашкевич

Если вам нравятся истории о мафии, криминальных группировках, опасных договоренностях и героях, которые живут по собственным правилам - эта подборка именно для вас. Здесь есть все: от классических гангстерских драм до современных боевиков, где преступный мир показан без прикрас.

РБК-Украина предлагает 8 лучших фильмов про гангстеров на Netflix, которые точно не дадут заскучать.

"Праведник" (2014)

Дензел Вашингтон играет мужчину с темным прошлым, который пытается жить тихо и незаметно, но оказывается втянутым в разборки с русской мафией.

Его герой - не типичный "гангстер", однако фильм полностью держится на криминальных мотивах, жестоких правилах подпольного мира и на том, как один человек способен сломать целую систему.

Это тот самый случай, когда против бандитов выходит кто-то еще более опасный.

"Джентльмены" (2019)

Гай Ричи снова делает то, за что его обожают: стильный криминальный хаос, много черного юмора, харизматичные преступники и сюжет, где все всех переигрывают.

В центре истории - герой Мэттью МакКонахи, который хочет выйти из игры и продать свою империю, но криминальный мир не отпускает так легко.

Здесь и шантаж, и измены, и неожиданные союзы - идеальный выбор для вечера, когда хочется "умного" криминала.

"Агенты U.N.C.L.E" (2016)

Хотя это шпионская история, в фильме хватает атмосферы тайных синдикатов и преступных организаций, которые контролируют больше, чем кажется. Генри Кавилл и Арми Хаммер играют агентов, которые вынуждены сотрудничать, чтобы остановить опасную группировку.

Лента берет не только экшеном, но и стилем - красивые костюмы, динамика, ирония и "дорогая" картинка делают ее легкой, но увлекательной.

"Успеть до полуночи" (1988)

Классика жанра, которая сочетает криминал и комедию. Роберт Де Ниро и Чарльз Гродин играют странную пару: охотника за головами и бухгалтера, который успел перейти дорогу мафии.

Их путешествие превращается в побег с постоянными погонями и абсурдными ситуациями.

Это кино о мафии без чрезмерной мрачности - легче, остроумнее и очень "кинематографично".

"Город" (2010)

Напряженный криминальный фильм о банде грабителей, связанных с мафией, и о том, как один неправильный шаг может разрушить все. Бен Аффлек здесь не только в главной роли, но и в кресле режиссера - и делает это очень уверенно.

История держит на эмоциях: дружба, верность, страх, риск и любовь, которая появляется там, где ей не место.

"Сикарио" (2015)

Это не классическая "мафиозная" история, но один из самых сильных фильмов о войне с наркокартелями и криминальных механизмах, которые работают на грани закона.

Эмили Блант играет агента, которая попадает в операцию, быстро выходящую за рамки понятного.

А Бенисио дель Торо - главный "взрывной" козырь этой ленты, который держит напряжение до финала.

После этого фильма остается ощущение, что зло иногда выглядит слишком упорядоченным.

"Американский гангстер" (2007)

Один из самых мощных фильмов о криминальной империи, который стоит посмотреть хотя бы раз.

Дензел Вашингтон играет наркобарона Фрэнка Лукаса, который строит систему снабжения и контроля так, что его почти невозможно остановить.

Рассел Кроу - детектив, который пытается сломать эту схему. Здесь не просто "гангстеры и перестрелки", а настоящая история о власти, деньгах, амбициях и том, как преступление становится бизнесом.

"Ирландец" (2019)

Мартин Скорсезе возвращает зрителей в мир мафии так, как это умеет только он. Роберт Де Ниро играет киллера, который рассказывает о своей жизни, решениях и последствиях, приходящих со временем.

Это гангстерское кино без романтизации - медленное, тяжелое, взрослое и очень честное. Фильм не только о преступности, но и об одиночестве, вине и цене, которую люди платят за "верность системе".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix Актеры Фильмы
Новости
РФ планирует запускать до 1000 дронов по Украине в день уже в этом году, - Сырский
РФ планирует запускать до 1000 дронов по Украине в день уже в этом году, - Сырский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа