8 лучших фильмов о гангстерах на Netflix: криминал, мафия и большие ставки

Если вам нравятся истории о мафии, криминальных группировках, опасных договоренностях и героях, которые живут по собственным правилам - эта подборка именно для вас. Здесь есть все: от классических гангстерских драм до современных боевиков, где преступный мир показан без прикрас.

РБК-Украина предлагает 8 лучших фильмов про гангстеров на Netflix, которые точно не дадут заскучать.

"Праведник" (2014)

Дензел Вашингтон играет мужчину с темным прошлым, который пытается жить тихо и незаметно, но оказывается втянутым в разборки с русской мафией.

Его герой - не типичный "гангстер", однако фильм полностью держится на криминальных мотивах, жестоких правилах подпольного мира и на том, как один человек способен сломать целую систему.

Это тот самый случай, когда против бандитов выходит кто-то еще более опасный.

"Джентльмены" (2019)

Гай Ричи снова делает то, за что его обожают: стильный криминальный хаос, много черного юмора, харизматичные преступники и сюжет, где все всех переигрывают.

В центре истории - герой Мэттью МакКонахи, который хочет выйти из игры и продать свою империю, но криминальный мир не отпускает так легко.

Здесь и шантаж, и измены, и неожиданные союзы - идеальный выбор для вечера, когда хочется "умного" криминала.

"Агенты U.N.C.L.E" (2016)

Хотя это шпионская история, в фильме хватает атмосферы тайных синдикатов и преступных организаций, которые контролируют больше, чем кажется. Генри Кавилл и Арми Хаммер играют агентов, которые вынуждены сотрудничать, чтобы остановить опасную группировку.

Лента берет не только экшеном, но и стилем - красивые костюмы, динамика, ирония и "дорогая" картинка делают ее легкой, но увлекательной.

"Успеть до полуночи" (1988)

Классика жанра, которая сочетает криминал и комедию. Роберт Де Ниро и Чарльз Гродин играют странную пару: охотника за головами и бухгалтера, который успел перейти дорогу мафии.

Их путешествие превращается в побег с постоянными погонями и абсурдными ситуациями.

Это кино о мафии без чрезмерной мрачности - легче, остроумнее и очень "кинематографично".

"Город" (2010)

Напряженный криминальный фильм о банде грабителей, связанных с мафией, и о том, как один неправильный шаг может разрушить все. Бен Аффлек здесь не только в главной роли, но и в кресле режиссера - и делает это очень уверенно.

История держит на эмоциях: дружба, верность, страх, риск и любовь, которая появляется там, где ей не место.

"Сикарио" (2015)

Это не классическая "мафиозная" история, но один из самых сильных фильмов о войне с наркокартелями и криминальных механизмах, которые работают на грани закона.

Эмили Блант играет агента, которая попадает в операцию, быстро выходящую за рамки понятного.

А Бенисио дель Торо - главный "взрывной" козырь этой ленты, который держит напряжение до финала.

После этого фильма остается ощущение, что зло иногда выглядит слишком упорядоченным.

"Американский гангстер" (2007)

Один из самых мощных фильмов о криминальной империи, который стоит посмотреть хотя бы раз.

Дензел Вашингтон играет наркобарона Фрэнка Лукаса, который строит систему снабжения и контроля так, что его почти невозможно остановить.

Рассел Кроу - детектив, который пытается сломать эту схему. Здесь не просто "гангстеры и перестрелки", а настоящая история о власти, деньгах, амбициях и том, как преступление становится бизнесом.

"Ирландец" (2019)

Мартин Скорсезе возвращает зрителей в мир мафии так, как это умеет только он. Роберт Де Ниро играет киллера, который рассказывает о своей жизни, решениях и последствиях, приходящих со временем.

Это гангстерское кино без романтизации - медленное, тяжелое, взрослое и очень честное. Фильм не только о преступности, но и об одиночестве, вине и цене, которую люди платят за "верность системе".