58-летний Ступка о свадьбе с 23-летней возлюбленной: "Могу передумать в любой момент"

Будет ли у актера пятая свадьба

Оказалось, что Ступка не спешит жениться. Но у его избранницы другое мнение.

"Маргарита планирует, а я пока что нет. На этом фоне у нас получаются некоторые споры", - сказал актер.

При этом девушка артиста прямо говорит, что все же хочет свадьбу. Но и шутит, что может сыграть ее не со Ступкой.

"Я сказала Остапу, что планирую когда-то выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой", - заявила она.

Ступка и его девушка (фото: instagram.com/manipuliantka)

Впрочем, актер намекнул, что скоро его мнение о свадьбе может измениться. А разница в возрасте Ступку не тревожит.

"Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть. Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?" - со смехом сказал артист.

Ступка и его избранница (фото: instagram.com/manipuliantka)

Известно, что в предыдущих отношениях Ступка завел детей, у него уже есть трое наследников (Дмитрий, Устина, Богдан). Говоря о том, хочет ли он стать отцом еще раз, актер отметил, что "не от чего не зарекается" и "как Бог даст". А его девушка поделилась другим мнением.

"Я не планирую, ближайшие лет 10 точно. Сейчас я себя не представляю в роли мамы, у меня есть другие приоритеты и представления о своей жизни. Я не говорю, что не изменю никогда своего мнения, но сейчас я не хочу и не планирую детей", - сказала Маргарита.