53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой: что известно о малыше

Бенджи опубликовал изображение пиратского корабля с надписью "Nautas Madden".

"Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими БЛАГОСЛОВЕННЫМИ, что можем объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок!!!", - написал Мэдден.

Кроме корабля, музыкант также показал другие рисунки - кардинала, растения в горшке и несколько символических изображений.

"Мы любим жизнь с нашей семьей - наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны!!! Прекрасно проводим время. Передаем всем наилучшие пожелания - семья Мэдденов", - добавил он.

Кэмерон и Бенджи обычно не показывают детей публично. Они не публикуют их фото в соцсетях и почти не говорят о них в интервью.

Супруги также воспитывают шестилетнюю дочь Реддикс Уайлдфлауэр Мэдден и двухлетнего сына Кардинала Мэддена.

После рождения Кардинала в 2024 году источник PEOPLE рассказывал, что Диас и Мэдден чувствовали себя очень счастливыми из-за пополнения в семье.

"Они всегда надеялись на второго ребенка, потому что любят быть родителями", - сказал инсайдер.

"Годами Кэмерон хотела стать мамой. Она очень эмоционально рассказывает о долгом пути к материнству. Она чувствует себя чрезвычайно счастливой, что теперь имеет двоих детей", - добавил источник.

Хотя актриса редко говорит о своих детях, она не раз откровенно высказывалась о материнстве и решении родить в более зрелом возрасте.

"Женщины, которые имеют детей моего возраста, буквально на 20 лет моложе, и это интересно, потому что я не такого возраста. И это абсолютно нормально. Но я хочу чувствовать себя такой же жизненно важной для своего ребенка", - сказала Кэмерон Диас.

В интервью с Наоми Кэмпбелл в октябре 2020 года Диас шутила, что планирует прожить значительно больше 100 лет, чтобы быть рядом со своими детьми.

"Тебе действительно приходится упорно работать для этого. Единственное давление для меня - это то, что я должна дожить, скажем, до 107 лет, понимаете? Поэтому никакого давления!", - сказала знаменитость.

Кэмерон Диас с мужем (фото: Getty Images)