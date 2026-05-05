Главная » Развлечения » Шоу бизнес

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 лет

09:07 05.05.2026 Вт
3 мин
Эти известные актеры доказали: для отцовства не существует "поздно"
aimg Иванна Пашкевич
5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 лет Джордж Клуни и Стив Мартин (коллаж РБК-Украина)
Не все знаменитости спешат с отцовством. Некоторые годами строили карьеру, наслаждались свободой или просто не встречали "своего" человека. Но впоследствии эти актеры доказали: стать папой никогда не поздно.

РБК-Украина собрало истории актеров, которые впервые стали родителями уже после 50 лет.

Джордж Клуни

Джордж Клуни долго считался одним из самых завидных холостяков Голливуда. Все изменилось после встречи с Амаль Клуни.

В 2017 году, когда актеру было 56 лет, супруги стали родителями двойни - Эллы и Александра.

Клуни признавался, что только после появления детей понял, насколько ему не хватало семьи.

"Мне казалось, что я живу достаточно полноценной жизнью. Потом я встретил Амаль и понял, что моя жизнь была довольно пустой. А когда ты добавляешь туда этих двух детей, то вдруг осознаешь, насколько она была невероятно пустой", - рассказывал актер в интервью Today.

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 летДжордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Хью Грант

Хью Грант впервые стал отцом в 51 год. Его первенец родился в 2011 году.

Всего актер имеет пятерых детей. Двое родились в отношениях с Тинглан Хонг, а еще трое - в браке с Анной Элизабет Эберштейн.

Интересно, что сам Грант долго ассоциировался с образом убежденного холостяка, однако после рождения детей его жизнь существенно изменилась.

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 летХью Грант (фото: Википедия)

Уоррен Битти

Уоррен Битти стал отцом впервые в 54 года. Его жена, актриса Аннет Бенинг, родила их первого ребенка после того, как пара познакомилась на съемках фильма "Багси".

Впоследствии у супругов родилось четверо детей. Для Битти, который до брака имел репутацию одного из самых известных голливудских сердцеедов, семья стала важным этапом жизни.

"Это самое большое событие в жизни, которое когда-либо случалось со мной и их матерью", - говорил Битти о своих детях в интервью журналу People в 2016 году.

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 летУоррен Битти (кадр из фильма "Правила не применяются")

Стив Мартин

Стив Мартин стал отцом значительно позже многих коллег - в 67 лет. В 2012 году его жена Энн Стрингфилд родила дочь.

Актер признавался, что не жалеет о позднем отцовстве. Наоборот, он считает, что раньше мог бы не справиться с этой ролью из-за чрезмерной сосредоточенности на работе.

"Если бы у меня был ребенок раньше, я был бы плохим отцом, потому что я бы переключил свое внимание на карьеру", - сказал Мартин в интервью AARP в 2017 году.

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 летСтив Мартин (фото: instagram.com/stevemartinreally)

Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм впервые стал папой в 62 года. Вместе с женой Эмилией Ливингстон актер воспитывает двух сыновей.

В 2015 году у пары родился Чарли Оушен, а в 2017-м - Ривер Джо.

Для звезды "Парка Юрского периода" отцовство стало новым большим этапом уже после многих лет успешной карьеры.

5 звезд Голливуда, которые впервые стали родителями после 50 летДжефф Голдблюм с женой (фото: instagram.com/jeffgoldblum)

