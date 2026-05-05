Головна » Розваги » Шоу бізнес

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 років

09:07 05.05.2026 Вт
3 хв
Ці відомі актори довели: для батьківства не існує “запізно”
aimg Іванна Пашкевич
5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 років Джордж Клуні і Стів Мартін (колаж РБК-Україна)
Не всі знаменитості поспішають із батьківством. Дехто роками будував кар’єру, насолоджувався свободою або просто не зустрічав "свою" людину. Та згодом ці актори довели: стати татом ніколи не пізно.

РБК-Україна зібрало історії акторів, які вперше стали батьками вже після 50 років.

Джордж Клуні

Джордж Клуні довго вважався одним із найзавидніших холостяків Голлівуду. Все змінилося після зустрічі з Амаль Клуні.

У 2017 році, коли актору було 56 років, подружжя стало батьками двійні - Елли та Александра.

Клуні зізнавався, що лише після появи дітей зрозумів, наскільки йому бракувало родини.

"Мені здавалося, що я живу досить повноцінним життям. Потім я зустрів Амаль і зрозумів, що моє життя було досить порожнім. А коли ти додаєш туди цих двох дітей, то раптом усвідомлюєш, наскільки воно було неймовірно порожнім", - розповідав актор в інтерв'ю Today.

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 роківДжордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)

Г'ю Ґрант

Г'ю Ґрант уперше став батьком у 51 рік. Його первісток народився у 2011 році.

Загалом актор має п’ятьох дітей. Двоє народилися у стосунках із Тінглан Хонг, а ще троє - у шлюбі з Анною Елізабет Еберштейн.

Цікаво, що сам Ґрант довго асоціювався з образом переконаного холостяка, однак після народження дітей його життя суттєво змінилося.

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 роківГ'ю Ґрант​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Воррен Бітті

Воррен Бітті став батьком уперше у 54 роки. Його дружина, акторка Аннет Бенінг, народила їхню першу дитину після того, як пара познайомилася на зйомках фільму "Багсі".

Згодом у подружжя народилося четверо дітей. Для Бітті, який до шлюбу мав репутацію одного з найвідоміших голлівудських серцеїдів, родина стала важливим етапом життя.

"Це найбільша подія у житті, що коли-небудь траплялося зі мною та їхньою матір'ю", - казав Бітті про своїх дітей в інтерв'ю журналу People у 2016 році.

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 роківВоррен Бітті (кадр з фільму "Правила не застосовуються")

Стів Мартін

Стів Мартін став батьком значно пізніше за багатьох колег - у 67 років. У 2012 році його дружина Енн Стрінгфілд народила доньку.

Актор зізнавався, що не шкодує про пізнє батьківство. Навпаки, він вважає, що раніше міг би не впоратися з цією роллю через надмірну зосередженість на роботі.

"Якби у мене була дитина раніше, я був би поганим батьком, тому що я б перемикнув свою увагу на кар'єру", - сказав Мартін в інтерв'ю AARP у 2017 році.

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 роківСтів Мартін (фото: instagram.com/stevemartinreally​​​​​​​)

Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм уперше став татом у 62 роки. Разом із дружиною Емілією Лівінгстон актор виховує двох синів.

У 2015 році в пари народився Чарлі Оушен, а у 2017-му - Рівер Джо.

Для зірки "Парку Юрського періоду" батьківство стало новим великим етапом уже після багатьох років успішної кар’єри.

5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 роківДжефф Голдблюм з дружиною (фото: instagram.com/jeffgoldblum)

Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених
