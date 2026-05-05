5 зірок Голлівуду, які вперше стали батьками після 50 років
Не всі знаменитості поспішають із батьківством. Дехто роками будував кар’єру, насолоджувався свободою або просто не зустрічав "свою" людину. Та згодом ці актори довели: стати татом ніколи не пізно.
РБК-Україна зібрало історії акторів, які вперше стали батьками вже після 50 років.
Джордж Клуні
Джордж Клуні довго вважався одним із найзавидніших холостяків Голлівуду. Все змінилося після зустрічі з Амаль Клуні.
У 2017 році, коли актору було 56 років, подружжя стало батьками двійні - Елли та Александра.
Клуні зізнавався, що лише після появи дітей зрозумів, наскільки йому бракувало родини.
"Мені здавалося, що я живу досить повноцінним життям. Потім я зустрів Амаль і зрозумів, що моє життя було досить порожнім. А коли ти додаєш туди цих двох дітей, то раптом усвідомлюєш, наскільки воно було неймовірно порожнім", - розповідав актор в інтерв'ю Today.
Джордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)
Г'ю Ґрант
Г'ю Ґрант уперше став батьком у 51 рік. Його первісток народився у 2011 році.
Загалом актор має п’ятьох дітей. Двоє народилися у стосунках із Тінглан Хонг, а ще троє - у шлюбі з Анною Елізабет Еберштейн.
Цікаво, що сам Ґрант довго асоціювався з образом переконаного холостяка, однак після народження дітей його життя суттєво змінилося.
Г'ю Ґрант (фото: Вікіпедія)
Воррен Бітті
Воррен Бітті став батьком уперше у 54 роки. Його дружина, акторка Аннет Бенінг, народила їхню першу дитину після того, як пара познайомилася на зйомках фільму "Багсі".
Згодом у подружжя народилося четверо дітей. Для Бітті, який до шлюбу мав репутацію одного з найвідоміших голлівудських серцеїдів, родина стала важливим етапом життя.
"Це найбільша подія у житті, що коли-небудь траплялося зі мною та їхньою матір'ю", - казав Бітті про своїх дітей в інтерв'ю журналу People у 2016 році.
Воррен Бітті (кадр з фільму "Правила не застосовуються")
Стів Мартін
Стів Мартін став батьком значно пізніше за багатьох колег - у 67 років. У 2012 році його дружина Енн Стрінгфілд народила доньку.
Актор зізнавався, що не шкодує про пізнє батьківство. Навпаки, він вважає, що раніше міг би не впоратися з цією роллю через надмірну зосередженість на роботі.
"Якби у мене була дитина раніше, я був би поганим батьком, тому що я б перемикнув свою увагу на кар'єру", - сказав Мартін в інтерв'ю AARP у 2017 році.
Стів Мартін (фото: instagram.com/stevemartinreally)
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм уперше став татом у 62 роки. Разом із дружиною Емілією Лівінгстон актор виховує двох синів.
У 2015 році в пари народився Чарлі Оушен, а у 2017-му - Рівер Джо.
Для зірки "Парку Юрського періоду" батьківство стало новим великим етапом уже після багатьох років успішної кар’єри.
Джефф Голдблюм з дружиною (фото: instagram.com/jeffgoldblum)