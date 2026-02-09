20-летний сын Даши Малаховой оказался в реанимации из-за проблем со здоровьем: была угроза комы

Первые симптомы и госпитализация

Как отметила телеведущая, первым тревожным симптомом стала постепенная потеря веса.

При росте 175 сантиметров Матяш похудел до 50 килограммов, после чего было принято решение сдать расширенный анализ крови.

"Сахара колебались между 12 и 32 ммоль, что абсолютно критично, появился ацетон. С такими анализами одни говорили, что сейчас он впадет в кому, а другие - что все будет хорошо, если ехать сразу в больницу. За несколько дней я намотала 1000 км на пике снегопадов и метелей. Должна честно сказать, что был момент, когда нас на ферме засыпало снегом, я не спала всю ночь и думала, как буду тащить его на картонке через поле, если он впадет в кому, а "скорая" не будет иметь шансов добраться до нас", - рассказала актриса.

Сын Даши Малаховой попал в реанимацию

Малахова не стала раскрывать все подробности лечения, однако подчеркнула важность своевременного реагирования на изменения в организме.

По ее словам, в реанимации врач обратился к Матяшу со словами, которые стали определяющими для дальнейшего восприятия диагноза.

"В реанимации один очень опытный врач сказал Матяшу: "Если ты воспримешь диабет как стиль жизни, а не как болезнь, - тебя ждет очень долгая, здоровая и качественная жизнь". Поэтому я в целом и пишу все это для вас. Природа будет заставлять нас беречь себя", - отметила ведущая.

Даша Малахова с сыном

Как изменилась жизнь семьи

По словам Малаховой, после установления диагноза стиль жизни всей семьи изменился.

Они перешли на режим питания, рекомендованный врачами для Матяша.

В частности, "здоровая тарелка" состоит из половины овощей, трети белков и остальных углеводов.

Сын Даши Малаховой

Сейчас актриса уверяет, что состояние ее сына значительно улучшилось, и он уже планирует возвращение к учебе.

Ранее Малахова делилась, что Матяш намерена связать свою жизнь с психологией.

Что известно о личной жизни Даши Малаховой

Первым мужем артистки был гражданин Великобритании. Супруги проживали в Лондоне и вели совместный бизнес, однако отношения завершились после решения Малаховой вернуться в Украину.

После переезда актриса познакомилась с венгерским продюсером Чаба Бакош.

В этом союзе родились двое сыновей - Матяш и Оливер. В 2014 году пара официально прекратила брак.

Дети Даши Малаховой

В 2017 году Малахова снова вышла замуж - ее избранником стал Сергей Сулима.

Актриса рассказывала, что ее сыновья поддерживают связь с отцом, однако этот контакт она характеризует как поверхностный.