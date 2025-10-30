18-летний сын Марички Падалко мобилизовался: "Знала, что это может произойти"

Сын звезды "плюсов" пошел воевать

"Наш сын уже неделю, как принял присягу на верность украинскому народу, подписав контракт с ВСУ. С самого начала войны я знала, что это может произойти, но все надеялась, что к тому моменту, как ему будет 18, война закончится и в этом не будет потребности. Потребность не только не исчезла, потребность в людях только увеличилась", - написала Падалко.

Ведущая отметила, что фраза "Украина начинается с меня" была близка ее сыну еще задолго до того, как он узнал, кому она принадлежала. В свое время ее произнес Вячеслав Чорновил.

"Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому - моя поддержка всем украинским мамам", - добавила она.

Сын Падалко ушел на фронт (скриншот)

Также о сыне высказался его папа - экс-нардеп и журналист Егор Соболев. Муж Падалко рассказал, что впервые услышал о его желании пойти на войну еще несколько месяцев назад.

"Когда началось вторжение, было 14. Он жил футболом и историей. В 15 сын оставил свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михины тренировки переместились в леса - на военные тренировки для молодежи", - написал Соболев в Facebook.

"В 16 он отложил планы об историческом факультете и вгрызся в математику и физику. Я тогда возглавлял роту БпЛА и делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали. В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника", - добавил он.

Когда же Михаилу исполнилось 18 лет, он сразу попросил отца, чтобы тот забрал его к себе в подразделение. Тогда папа-военный сказал, что "роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов - будет расти".

Сообщение Соболева (скриншот)

"И предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости - испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Еще и оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили", - поделился Соболев.

"Я пять месяцев пытался узнать что происходит в его жизни, получая односложные ответы что все хорошо. Месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и сделал уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт", - также написал он.

Падалко с сыном и дочками (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Военный посоветовал сыну идти в Силы беспилотных систем ВСУ. И оказалось, что Михаил так и планировал сделать.

"Горжусь. Молюсь. Думаю, как тяжело Маричке, который теперь приходится переживать за двоих", - резюмировал он.