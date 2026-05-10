18-летняя дочь Кошевого уехала жить в Милан: шоумен признался, как это переживает семья

Артист признался, что семья скучает по девушке, которая сейчас живет и учится в Милане.

По словам Кошевого, 18-летняя Варвара после первого курса в украинском институте решила продолжить образование в Италии.

Там она осваивает направление, связанное с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.

Шоумен отметил, что дочь сама приняла решение о переезде.

Теперь ей приходится самостоятельно решать бытовые вопросы и привыкать к взрослой жизни вдали от родителей.

"Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она сама, приходится все самой делать. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Грустим", - признался Кошевой.

К слову, Варвара активно ведет соцсети и рассказывает, что сейчас живет между Киевом и Миланом.

Что известно о Варваре Кошевой

Варвара Кошевая родилась в 2008 году. Девушка получала образование в одной из частных школ Киева.

К публичности Варвара привыкла еще с детства. В 8 лет она пришла на юмористическое шоу "Рассмеши комика. Дети", где среди членов жюри был ее отец.

Для Евгения это стало неожиданностью, ведь он не знал, что дочь готовит номер для проекта. Выступление оказалось успешным - Варвара выиграла 20 тысяч гривен.

Позже дочь шоумена попробовала себя в вокальном шоу "Голос. Дети". В третьем сезоне она исполнила хит Майли Сайрус, а за кулисами ее поддерживали родители и актеры "Квартала 95".

Варваре удалось развернуть кресло Потапа и попасть в его команду, однако она покинула шоу на этапе батлов.

Через два года Варя снова вернулась на проект. На этот раз она исполнила песню Fall in Line и смогла поразить всех судей.

Наставницей девушка выбрала Джамалу и в итоге дошла до суперфинала шоу.