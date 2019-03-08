Підсумки дня: 8 березня

• Сегодня, 8 марта, во время "Марша женщин" в Киеве сотрудники полиции задержали трех человек

• Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля погибли 5 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали

• От начала текущих суток, 8 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных

• Погода в Украине с 12 марта начнет сильно ухудшаться. Температура воздуха опустится и во многих областях ожидаются осадки, местами мокрый снег

• Тарифы на коммунальные услуги, которые и так уже больно ударили по кошелькам украинцев, снова будут повышаться. Ближайшие повышение цен на газ для населения запланировано уже на май

• С праздником 8 марта украинок поздравили воины ВСУ на передовой на Донбассе

• Специально к празднику весны известные украинские телеведущие рассказали в комментарии LITE, какие именно подарки на 8 Марта разочаровали их больше всего