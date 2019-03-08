Під час "Маршу жінок" у Києві затримали трьох осіб

Фото: затримання (РБК-Україна)

Наразі особи перебувають в Шевченківському управлінні поліції

Сьогодні, 8 березня, під час "Маршу жінок" у Києві співробітники поліції затримали трьох осіб. Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій Національної поліції міста Києва.

За даними Національної поліції, особи наразі перебувають в Шевченківському управлінні поліції та надають пояснення правоохоронцям. На даний момент особи "не є затриманими".

"Трьох учасників подій доставили до Шевченківського управління поліції для надання пояснень. Наразі їх опитують. Вони не є затриманими на цей момент", - повідомили у прес-службі.

Наголошується, що після спілкування з представниками поліції діям активістів буде надано правову оцінку.

"Буде надана правова оцінка. Жодних статей не відкрито. Трохи пізніше буде інформація", - додали у відомстві.

Також в Нацполіції зазначили, що під час акції відбулися штовханина та застосування піротехніки активістами.

"Постраждалих в результаті цих подій немає", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у Києві відбувся "Марш жінок" в честь боротьби за їх права. Участь в марші взяли майже тисяча активістів, серед яких учасники феміністичних та ЛГБТ рухів.

Додамо, в той же час в Києві відбулася акція прихильників традиційних цінностей. Між учасниками двох акцій сталися сутички.