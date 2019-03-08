Підсумки дня: 8 березня

• Сьогодні, 8 березня, під час "Маршу жінок" у Києві співробітники поліції затримали трьох осіб

• Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що в селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі легкового автомобіля загинуло 5 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували

• Від початку поточної доби, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових

• Погода в Україні з 12 березня почне сильно погіршуватися. Температура повітря опуститься і в багатьох областях очікуються опади, місцями мокрий сніг

• Тарифи на комунальні послуги, які і так вже боляче вдарили по гаманцях українців, знову будуть підвищуватися. Найближчі підвищення цін на газ для населення заплановано вже на травень

• Зі святом 8 березня українок привітали воїни ЗСУ на передовій на Донбасі

• Спеціально до свята весни відомі українські телеведучі розповіли в коментарі LITE, які саме подарунки на 8 Березня розчарували їх найбільше