Порошенко підписав закон про валюту

Підписання закону відбулось під час зустрічі Порошенка із представниками бізнесу 4 липня

Президент України Петро Прошенко у середу, 4 липня, підписав закон про валюту. про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Підписав Закон "Про валюту і валютні операції". Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога", - написав президент.

За інформацією прес-служби глави держави, підписання закону відбулось під час зустрічі Порошенка із представниками бізнесу.

Нагадаємо, 21 червня парламент підтримав у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту" щодо встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами.

Закон вводить новий режим валютного регулювання. Документом передбачено визначення категоріально-термінологічного апарату валютного регулювання, встановлення загального режиму проведення валютних операцій на території України, деталей здійснення валютних операцій (з встановленням винятків за розрахунками, які можуть здійснюватися на території України в іноземній валюті), проведення операцій з торгівлі валютними цінностями, транскордонного перекладу і переміщення валютних цінностей.