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03.05.2019 - 18:29
Підсумки дня: 3 травня
До парламенту внесено проект постанови
про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського
19 травня
Російська Федерація
відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу
щодо українських моряків, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці
Посли країн "Великої сімки" та представники МВФ під час зустрічі з керівництвом Національного банку України
висловили стурбованість рішеннями українських судів
щодо націоналізованого "ПриватБанку"
Росія в ОБСЄ
звинуватила Україну
в порушенні міжнародного права
Збройні сили України суттєво просунулися вперед. ВСУ
здійснили прорив
в зоні проведення Операції об'єднаних сил
В Україні оголосили
штормове попередження
. Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях України у п'ятницю, 3 травня, з утриманням до кінця доби
В окупованому Криму
11-річну дівчинку віднесло в море на повітряній кулі
. Дітина опинилася в кошику повітряної кулі абсолютно сама
Стало відомо,
де і за скільки
вчиться дочка новообраного президента України Володимира Зеленського
Скачки температури і грози: синоптики дали
несподіваний прогноз на літо
2019
Марсіанський посадковий модуль апарату NASA InSight сфотографував
дивовижні пейзажі Марса
. Кадри зняли вражаючий схід сонця на Червоній планеті та хмари, що пливуть марсіанським небом на заході (фото)
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В Україні 20 тисяч поліцейських продовжують нести службу в посиленому режимі
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Результати виборів президента України
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