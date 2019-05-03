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Росія в ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні міжнародного права

Новини » Політика    03.05.2019 - 06:59
Росія в ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні міжнародного права
Фото: Кремль (pixabay.com/joneybrain)

У Російській Федерації виступають проти закону про українську мову

Ухвалення Україною "мовного закону" зачіпає права національних меншин в Україні та йде врозріз з міжнародним правом. З такою заявою виступив у четвер заступник постійного представника Російської Федерації при ОБСЄ Дмитро Балакін, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Балакін також назвав ухвалений Верховною радою закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" дискримінаційним і висловив обурення "тотальною українізацією", на яку він спрямований.

"Минулого тижня парламент України ухвалив закон в остаточному читанні. Думкою жителів Донбасу, звісно, ніхто не цікавився. Цей акт, спрямований фактично на тотальну українізацію, не тільки суперечить пункту 11 мінського комплексу заходів, що передбачає право на мовне самовизначення, а й іде врозріз з міжнародним правом і зобов'язаннями України з прав людини, зокрема в рамках ОБСЄ", - заявив представник РФ.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко заявив, що підпише ухвалений парламентом "мовний закон" - "Про функціонування української мови як державної".

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