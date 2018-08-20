Підсумки дня: 20 серпня

Стрілянина у Харкові: у поліції назвали версії

У поліції назвали версії, з яких сталася стрілянина біля міськради Харкова. Як зазначається, вчора біля міськради Харкова невідомий чоловік відкрив стрілянину. Внаслідок події загинув правоохоронець, а також поранення отримав один з охоронців міськради. "Слідство розглядає кілька версій вчинення злочину, в тому числі вбивство з хуліганських спонукань, на грунті особистих неприязних відносин із охоронцями установи, а також пов’язане із діяльністю міської влади", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, раніше прес-секретар мерії Харкова Юрій Сидоренко повідомляв, що зловмисник, який влаштував стрілянину в будівлі міської ради Харкова, стріляв з двох пістолетів. Також з'явилося відео з холу міськради

Гривня на міжбанку перейшла до зростання

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 11:40 20 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок - до 27,69 грн/дол, курс купівлі знизився до 27,66 грн/дол. Курс євро в продажу теж знизився на 9 копійок - до 31,60 грн/євро. За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,6500 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5763 - 31,7648 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4134 грн/рубль.

У ДТП під Дніпром постраждали 16 осіб, поліція порушила справу

Сьогодні вранці, 20 серпня, у Дніпропетровській області поблизу смт Обухівка вантажний автомобіль зіштовхнувся із пасажирським автобусом "Еталон", внаслідок аварії постраждали 15 дорослих та одна дитина. Автобус слідував із с. Зоря до Дніпра. "Автобус рухався по правій крайній полосі, коли його наздогнав вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення автобус з пасажирами перекинувся на правий бік", - йдеться у повідомленні. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

В Рівненській області УПЦ МП влаштувала дитячий концерт на честь царя Миколи ІІ (відео)

В селі Онишківці Дубенського району Рівненської області, в місцевому монастирі УПЦ МП діти виступали на конкурсі, присвяченому російському царю Миколі ІІ. Зазначається, що в монастирі був проведений XII Фестиваль Недільних шкіл, де взяли участь близько 600 дітей. На опублікованих на сайті єпархії знімках видно, як діти виступають під портретами російського царя Миколи ІІ та його родини. Деякі дітлахи навіть були одягнені у вишиванки. Користувачі соцмереж були обурені таким відвертим антиукраїнським заходом на теренах нашої держави. Особливо обурило юзерів те, що "п’ята колона Москви", як часто називають УПЦ МП, залучила дітей до свого пропагандистського заходу.

Зникнення лісів і посуха: кліматологи дали приголомшливий прогноз на найближчі роки

Українські вчені приголомшили прогнозом, яким буде клімат в нашій країні в найближчі роки. Про це виданню "Факти" розповіла одна із авторів дослідження, член міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана Краковська. Кліматолог дала сумний прогноз. Вона вважає, що до кінця нинішнього століття в Україні майже повністю зникнуть ліси. Також, за її словами, в Україні скоро зникне поняття "кліматична зима". "Є таке наукове поняття, як "кліматична зима". Вона настає, коли середньодобова температура опускається нижче нуля. Так от, в середині нинішнього сторіччя зими на півдні України не буде взагалі", - говорить Краківська. Вона вважає, що основна частина опадів припадає на зиму і весну, а влітку збільшиться ймовірність посух. У той же час, влітку можливі короткочасні, але дуже інтенсивні дощі, які можуть спричинити за собою серйозні наслідки.