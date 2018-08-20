Итоги дня: 20 августа

Стрельба в Харькове: в полиции назвали версии

В полиции назвали версии, по которым которым произошла стрельба возле горсовета Харькова. Как отмечается, вчера возле горсовета Харькова неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия погиб полицейский, а также ранения получил один из охранников горсовета. "Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления, в том числе убийство из хулиганских побуждений, на почве личных неприязненных отношений с охранниками учреждения, а также связанное с деятельностью городской власти", - говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко сообщал, что злоумышленник, который устроил стрельбу в здании городского совета Харькова, стрелял из двух пистолетов. Также появилось видео из холла горсовета.

Гривна на межбанке перешла к росту

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 11:40 20 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек - до 27,69 грн/долл, курс в покупке понизился до 27,66 грн/долл. Курс евро в продаже тоже снизился на 9 копеек - до 31,60 грн/евро. По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,6500 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,5763 - 31,7648 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4134 грн/рубль.

В ДТП под Днепром пострадали 16 человек, полиция открыла дело

Ссегодня утром, 20 августа, в Днепропетровской области вблизи пгт Обуховка грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон", в результате аварии пострадали 15 взрослых и один ребенок. Автобус следовал из с. Заря в Днепр. "Автобус двигался по правой крайней полосе, когда его догнал грузовой автомобиль. В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся на правый бок", - говорится в сообщении Нацполиции. По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

В Ровенской области УПЦ МП устроила детский концерт в честь царя Николая II (видео)

В селе Онишковцы Дубенского района Ровенской области, в местном монастыре УПЦ МП дети выступали на конкурсе, посвященном российскому царю Николаю II. Отмечается, что в монастыре был проведен XII Фестиваль Воскресных школ, где приняли участие около 600 детей. На опубликованных на сайте епархии снимках видно, как дети выступают под портретами русского царя Николая II и его семьи. Некоторые ребята даже были одеты в вышиванки. Пользователи соцсетей были возмущены таким откровенным антиукраинским мероприятием на территории нашего государства. Особенно возмутило юзеров то, что "пятая колонна Москвы", как часто называют УПЦ МП, привлекла детей к своему пропагандистскому мероприятию.

Исчезновение лесов и засуха: климатологи дали ошеломляющий прогноз на ближайшие годы

Украинские ученые ошеломили прогнозом, каким будет климат в нашей стране в ближайшие годы. Об этом изданию "Факты" рассказала одна из авторов исследования, член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская. Климатолог дала печальны прогноз. Она считает, что к концу нынешнего столетия в Украине почти полностью исчезнут леса. Также, по ее словам, в Украине скоро исчезнет понятие "климатическая зима". "Есть такое научное понятие, как "климатическая зима". Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще", - говорит Краковская. Она считает, что основная часть осадков будет приходиться на зиму и весну, а летом увеличится вероятность засух. В то же время, летом вероятны кратковременные, но очень интенсивные дожди, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.