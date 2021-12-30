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Турецький народний: показано новий електричний седан TOGG

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Четвер 30 грудня 2021 08:30
Турецький народний: показано новий електричний седан TOGG Фото: В Туреччині з'явиться другий електрокар марки TOGG (autoweek.nl)
Автор: Константин Широкун

Турецький автовиробник TOGG (з турецького – Турецька Автомобільна ініціативна група) запатентував другу модель – електричний седан. Ілюстрації новинки виявили в патентному бюро Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto Weekr.

Раніше компанія, створена з подачі президента Турції Эрдогана, анонсувала свій перший електромобіль - повнорозмірний кросовер. За інформацією турецької преси, новинку компанії покажуть вже в січні на виставці перспективної електроніки CES в Лас-Вегасі.

Турецький народний: показано новий електричний седан TOGG

За попередніми даними, серійна версія електричного седана обзавелася оригінальним підсвічуванням фальшьрадіаторної решітки радіатора. По фото видно, що і на серійному варіанті машини збережуться мініатюрні камери заднього виду замість традиційних дзеркал.

Турецький народний: показано новий електричний седан TOGG І седан, і кросовер TOGG офіційно покажуть в 2022 році. Повідомляється, що спочатку у виробництво піде паркетник, який зі старту отримає дві модифікації. Базовим стане 200-сильний задньопривідний варіант, за доплату буде доступна двомоторна силова установка сумарною потужністю 400 к.с. Максимальний запас ходу і кросовера, і седана складе близько 500 кілометрів.

Турецький народний: показано новий електричний седан TOGG Збірка турецьких електромобілів почнеться на заводі в Гемліку. Раніше було анонсовано, що в найближчому майбутньому в модельній лінійці TOGG також з'явиться електричні хетчбек, компактний кросовер і MPV.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року.

Раніше ми повідомляли, що пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді. Toyota Tacoma подолала по крижаному і Сніжному бездоріжжю 1113 кілометрів

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