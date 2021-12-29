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До Південного полюса за 40 годин: як пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді

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Середа 29 грудня 2021 13:07
До Південного полюса за 40 годин: як пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді Фото: Toyota Tacoma (hearstapps.com)
Автор: Константин Широкун

Керував модернізованим пікапом полярний дослідник Джейсон де Картерет. Toyota Tacoma подолала по крижаному і Сніжному бездоріжжю 1113 кілометрів від табору "Патріот-Хіллз" до Південного полюса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.

Подорож до найпівденнішої точки планети зайняло 39 годин і 54 хвилини. Пікап серйозно допрацювали з урахуванням умов експлуатації в Антарктиді. Так, фахівці ісландського тюнінг-ательє Arctic Trucks перебудували кузов і шасі, допрацювали підвіску, а саме встановили посилені амортизатори, збільшили кліренс і встановили позашляхові шини. Цікаво, що для рекорду використовували не новий пікап, а авто з пробігом 2010 року випуску.

До Південного полюса за 40 годин: як пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді Японський автомобіль отримав паливний бак на 1500 літрів, який розташувався в кузові, гоночні сидіння, а також силовий каркас безпеки. Машину до рекорду рухав 4,0-літровий турбований двигун потужністю 380 к.с. Повідомляється, що створення пікапа для підкорення Антарктиди обійшлося авторам в 400 000 доларів.

До Південного полюса за 40 годин: як пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро. Незвичайний причіп буде перевозити трамваї.

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