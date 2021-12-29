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Гряде переділ автопрому Китаю: іноземні компанії зможуть на 100% володіти автозаводами в країні

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Середа 29 грудня 2021 14:00
Гряде переділ автопрому Китаю: іноземні компанії зможуть на 100% володіти автозаводами в країні Фото: автозавод BYD (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Про відповідний дозвіл свідчить документ, випущений Міністерством торгівлі Китаю і Національною комісією з розвитку і реформ. З 1994 року іноземні компанії автомобільної промисловості повинні були виходити на китайський ринок в якості партнерів місцевих компаній з частками 50/50.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Carscoops.

У 2018 році уряд Китаю знизив максимальну частку володіння до 70%. Пізніше правило 50% було скасовано для компаній, які випускають електромобілі, гібриди і машини на інших альтернативних джерелах енергії. У 2020 році уряд Китаю також зняв ці обмеження і для виробників комерційної техніки. З 1 січня 2022 року необхідність спільного володіння скасовується для всіх автомобільних компаній.

Гряде переділ автопрому Китаю: іноземні компанії зможуть на 100% володіти автозаводами в країніЦе рішення дозволить Volkswagen, Ford, GM і Mercedes-Benz взяти на себе управління спільними підприємствами, а також спростить вихід на китайський ринок новим брендам, таким як Rivian і Lucid.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року.

Раніше ми повідомляли, що Hyundai припиняє розробки двигунів внутрішнього згоряння. Вивільнені співробітники перекинуті на створення електромоторів.

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