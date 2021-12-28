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Стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, на який чекають в Україні

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Вівторок 28 грудня 2021 07:26
Стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, на який чекають в Україні Фото: Nissan X-Trail (nissan-europe.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan X-Trail четвертого покоління готується до запуску. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року. Менеджери Nissan впевнені, що новинці доведеться конкурувати з Kia Sorento, Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Новий X-Trail побудований на тій же платформі CMF-C, що і новий Qashqai, який нещодавно дебютував на українському ринку.

Вперше для X-Trail буде доступна гібридна силова установка Nissan e-Power. До неї увійдуть 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, компактна акумуляторна батарея і невеликий електродвигун. Сумарна віддача силового агрегату становить 184 к.с. і 330 Нм.

Стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, на який чекають в УкраїніПринцип роботи гібрида від Nissan схожий з концепцією гібридних Honda: Бензиновий двигун діє як генератор, постійно заряджаючи акумуляторну батарею, яка в свою чергу живить енергією електродвигун. І останній вже розподіляє крутний момент по осях.

Такий принцип роботи дозволяє бензиновому двигуну завжди працювати з оптимальною ефективністю, що допомагає знизити викиди і витрата палива. Також однією з головних особливостей новинки є наявність семимісної версії.

Стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, на який чекають в УкраїніNissan анонсував, що ціна базової версії буде починатися з позначки в 35 тисяч євро, при цьому "база" попереднього покоління була майже на 5000 євро дешевше. З запуском нового X-Trail японська компанія завершує процес глобального оновлення модельної лінійки.

Раніше ми повідомляли, що найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок. Цікаво, що така Гендерна політика пояснюється демократичними переконаннями.

Нагадаємо, що Subaru показала електричний спорткар майбутнього і концепти STI. Головною прем'єрою стане електричний концепт-кар STI E-RA.

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