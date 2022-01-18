Седани будуть жити: представлено Ford Mondeo нового покоління

Представлено абсолютно новий Ford Mondeo. Седан п'ятого покоління став більшим за попередника і втратив статус глобальної моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Ford Mondeo 2022 нового покоління представлено в Китаї. Раніше компанія взагалі планувала відмовитися від цього седана, замінивши його кросовером Evos, але, як бачимо, вирішила зберегти модель у своїй гамі.

У порівнянні з попередником габарити зросли. У довжину новий Mondeo досягає 4935 мм (плюс 62 мм), в ширину - 1875 мм (плюс 23 мм), у висоту - 1500 мм (плюс 30 мм). Колісна база збільшилася аж на 95 мм, до 2945 мм. Аавтомобіль буде комплектуватися колесами з максимальним діаметром 19 дюймів.

Новинка поки представлена навіть без інтер'єру, але передбачається, що він буде максимально уніфікований з соплатформеним кросовером Evos. Оголошені характеристики теж вельми мізерні: відомо, що під капотом буде дволітровий бензиновий мотор EcoBoost з турбонаддувом потужністю 246 к.с. Трансмісія - восьмиступінчастий "автоматом".

Гібридна чи електрична версія для нового Ford Mondeo 2022 не передбачені.

Новинка буде випускатися в Китаї на спільному підприємстві Changan-Ford. Седан призначений виключно для місцевого ринку, але в майбутньому не можна виключати появу моделі в інших країнах.

Нагадавши, Ford вирішив випуск електричних пікапів F - 150 Lightning. Це пов'язано з високим попитом на новинку.