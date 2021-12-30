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Їх би до України: сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес

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Четвер 30 грудня 2021 11:16
Їх би до України: сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес Фото: Chevrolet Corvette С8 (facebook.com/Корнел Вернер)
Автор: Константин Широкун

Торнадо обрушився на завод Chevrolet в Боулінг-Грін, штат Кентуккі. В результаті лиха постраждало близько 120 одиниць Chevrolet Corvette C8. Всі вони істотно пошкоджені та не підлягають ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Корлена Вернера.

Постраждалі машини чекає утилізація. Піти на такий радикальний крок американського автовиробника змусило побоювання перед прихованими дефектами зібраних машин. Повідомляється, що деякі екземпляри під час торнадо постраждали від обвалів задніх, інші машини отримали серйозні пошкодження в результаті пожежі, причиною якої стало коротке замикання на одному зі складів.

Їх би до України: сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес Ймовірно, що під прес потрапить навіть більша кількість суперкарів. Персонал заводу перевіряє залишилися готові автомобілі, щоб переконатися, що вони підходять для використання перед відправкою. Збиток, нанесений заводу, змусив підприємство на деякий час і зовсім зупинити виробництво автомобілів.

Повідомляється, що в результаті аварії на заводі клієнти будуть змушені чекати свої середньомоторні суперкари на кілька місяців довше. Про точні терміни поставки їм буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра.

Раніше ми повідомляли, що пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді. Toyota Tacoma подолала по крижаному і Сніжному бездоріжжю 1113 кілометрів

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