Новий Range Rover і перший серійний електромобіль Toyota. Головне зі світу авто

Тиждень, що минає, виявився багатим на гучні новинки: представлено нові покоління позашляховика Range Rover і флагманського спорткара Mercedes з індеком SL, а Toyota показала серійну версію свого першого електромобіля bZ4X. Ну а у компанії Tesla чергове гучне досягнення: стало відомо, що за підсумками вересня хетчбек Model 3 на ринку Європи продавався краще за усі інші легковики.

Про головні новини зі світу автомобілів читайте нижче в традиційному щотижневому огляді РБК-Україна Авто.

Представлено Range Rover нового покоління

Головною новинкою тижня став Range Rover нового покоління. Флагманський позашляховик Land Rover повністю змінився, але при цьому залишився собою — під кузовом зі знайомими пропорціями та успадкованими від попередника стилістичними рішеннями ховається нова платформа, інші мотори та оновлена електроніка.

Новинка зберегла два виконання з короткою та довгою базою, але втратила постійний повний привод: передня вісь підключається через багатодискову муфту, хоча роздавальна коробка збережена. Вперше у своїй історії Range Rover отримав двері з електричними доводчиками та повнокероване шасі. Також в оснащення увійшла просунута система активної стабілізації Dynamic Response Pro.

Лінійка моторів включає кілька бензинових і дизельних агрегатів (найслабший розвиває 250 к.с.), а також гібридні виконання. Крім того, у 2024 році обіцяно повністю електричну версію.

Автомобіль уже доступний до замовлення в Україні, а ціна Range Rover 2022 стартує з позначки 4 млн грн. Перші "живі" машини українським клієнтам доставлять у першій половині наступного року.

Дебютував електричний кросовер Toyota bZ4X

Друга за значущістю прем'єра — це електричний кросовер Toyota bZ4X, який став першим серійним електромобілем в історії бренду. У той час як автовиробники один за іншим оголошують про відмову від ДВС та випускають на ринок все нові електричні моделі, Toyota до останнього робила ставку на гібридні технології й тільки зараз робить перший крок в електричну еру.

Електричний первісток Тойоти потрапляє в один сегмент з найпопулярнішим кросовером RAV4. Габарити майже не відрізняються: в довжину bZ4X досягає 4690 мм (на 90 мм довше "Рафіка"), в ширину — 1860 мм (на 5 мм ширше), у висоту — 1650 мм (на 35 мм нижче). А ось колісна база відчутно більше: 2850 мм проти 2690.

В основі Toyota bZ4X лежить нова платформа e-TNGA

Кросовер розроблено спільно з компанією Subaru, яка відповідала за налаштування повнопривідної трансмісії. Стартова версія Toyota bZ4X буде передньопривідною з одним електромотором потужністю 204 к.с. Повнопривідна модифікація з двома моторами практично не відрізняється за потужністю: 218 "сил". Незалежно від виконання встановлюється батарея ємністю 71,4 кВт∙год, а запас ходу — 460 км у повнопривідної машини та 500 км у передньопривідної.

Одна з найцікавіших особливостей bZ4X — рульове управління "по проводах" без прямого зв'язку керма з колесами. Toyota стала всього лише другою компанією після Infiniti, що зважилася на серійне впровадження цієї технології. Виробництво стартує через кілька місяців, а продажі почнуться в середині 2022 року.

Електромобіль Tesla очолив автомобільний ринок Європи

На тлі запуску першого електрокара Toyota показовим виглядає досягнення компанії Tesla: за підсумками вересня електромобіль Model 3 став найбільш продаваною машиною в Європі.

Без сумніву, це історична подія: вперше найпопулярнішим легковиком в Європі став електромобіль. Також вперше лідером стала модель неєвропейського виробника. У перший місяць осені Model 3 зайняла 2,6% загальноєвропейського ринку автомобілів. Цікаво, що у порівнянні з вереснем минулого року продажі електромобілів і гібридів в Європі зросли на 44%, досягнувши показника 221,5 тисячі одиниць.

Слідом за Tesla Model 3 в лідируючій трійці йдуть бюджетні хетчбеки Renault Clio і Dacia Sandero, а ось традиційний хіт європейських продажів Volkswagen Golf цього разу зайняв лише четверте місце.

Представлено спорткар Mercedes-AMG SL

На іншому полюсі автомобільної індустрії — компанія Mercedes-Benz, що представила нове покоління розкішного родстера SL. Новинка розроблена спортивним підрозділом AMG, а тому вперше в історії моделі несе подвійну назву Mercedes-AMG.

У порівнянні з попередником автомобіль трохи підріс в довжину (на 64 мм, до 4704 мм), а база розтягнута на цілих 115 мм. Від жорсткої складаного даху відмовилися, тепер від негоди пасажирів захищатиме тканинний тент. Також змінилося компонування салону: тепер у машини 4 крісла, але задні місця розраховані на дітей або людей не вище 1,5 м.

Поки представлені дві версії: 470-сильна SL 55 та 577-сильна SL 63 з розгоном до першої "сотні" за 3,9 і 3,6 секунди відповідно. У салоні — дисплеї віртуальної приладової панелі (діагональ 12,3 дюйма) і медіасистеми MBUX (11,9 дюйма).

Новий Mitsubishi Outlander став плагін-гібридом

В Японії дебютував плагін-гібрид Mitsubishi Outlander PHEV, доповнивши лінійку модифікацій Аутлендера четвертого покоління. Причому гібридна установка — власної розробки, хоча зі зміною поколінь кросовер переїхав на платформу CMF-C/D альянсу Renault-Nissan, яка має гібрид e-Power, що використовується на соплатформенному Nissan X-Trail.

Бензиновий 2,4-літровий мотор знайомий по колишньому поколінню гібридного Аутлендера: він працює за циклом Аткінсона і розвиває 133 л.с. і 195 Нм (потужність і момент знизилися, але всього на кілька "сил" і "ньютонів"). А от віддача двох електромоторів (на кожній осі встановлено свій) підвищилася: 116 к.с. і 255 Нм замість 82 л.с. та 195 Нм та 136 к.с. і 195 Нм проти 90 л.с. і 137 Нм спереду та ззаду відповідно.

А головне — майже на 50% зросла ємність тягової батареї, з 13,8 до 20 кВт∙год. Це дозволило збільшити пробіг чисто на електротязі з 65 до 83-87 км. Середня витрата палива за паспортом становить 6,2 л/100 км за циклом WLTC.