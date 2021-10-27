Представлено новий Range Rover: електричні двері, топовий мотор BMW та ціна від 4 млн гривень

Компанія Land Rover представила нове покоління свого флагманського позашляховика Range Rover. Автомобіль зберіг наступність у дизайні, переїхав на нову платформу і вже доступний до замовлення в українських дилерів марки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Land Rover.

Новий Range Rover представили відразу в декількох варіантах кузова: на вибір запропоновані 4-, 5- або 7-місні виконання при стандартній або довгій колісній базі.

Новий Range Rover: версії з короткою (ліворуч) та довгою базою

Позашляховик представлено у версіях SE, HSE та Autobiography. Ексклюзивна версія First Edition буде доступна протягом першого року випуску, вона базуватися на версії Autobiography. Виключно для неї запропонована обробка салону Sunset Gold Satin з п'ятьма кольорами екстер'єру на вибір.

Автомобіль побудовано на новій платформі, але зовні він успадковує стиль свого попередника. За словами дизайнерів компанії, новий Range Rover відрізняють три лінії, які простежуються крізь покоління: похила лінія даху, горизонтальна лінія посередині кузова і висхідна лінія порога.

Салон нового Range Rover

Для підвищення комфорту водія і пасажирів в Range Rover серйозно попрацювали. Покращена звукоізоляція досягається завдяки шумоізоляції з новими динаміками в підголівниках. Система активної шумоізоляції третього покоління відстежує вібрації коліс, шум шин і звуки двигуна, що передаються в салон, і генерує переважний сигнал, який відтворюється через 35 динаміків системи.

Використовується акустична система Meridian Signature потужністю 1600 Вт. При цьому додаткові динаміками потужністю 20 Вт і діаметром 60 мм в 4 основних підголівниках забезпечують індивідуальні зони тиші.

Новий Range Rover вперше в історії бренду отримав двері з електроприводом. Дверима можна керувати з екрану Мультимедіа Pivi Pro. Взагалі ж архітектура інфотеймента базується на екосистемі Amazon, в машині з'явився їх фірмовий асистент Alexa.

Він може керувати всіма функціями інформаційно-розважальної системи та навіть включати світло у власника будинку. Мультимедіа Land Rover Pivi Pro обладнана 13,1-дюймовим вигнутим дисплеєм. Пасажирам заднього ряду запропонована пара 11,4-дюймових сенсорних екранів.

Шасі Range Rover

Всі нові Range Rover отримають повнокероване шасі. Задній міст з електроприводом забезпечує кут повороту до 7 градусів і на низьких швидкостях повертається у протилежну сторону з передніми колесами. На більш високій швидкості задній міст повертається синхронно з передніми колесами.

Новий Range Rover також є першим Land Rover з системою активної стабілізації Dynamic Response Pro. Нова активна 48-вольтна електронна система управління креном працює швидше та ефективніше, ніж гідравлічна установка.

Адаптивні фари тепер здатні затінювати до 16 об'єктів. Технологія динамічного освітлення використовує навігаційну інформацію для активного регулювання світлового променя при наближенні до поворотів.

Система повного приводу – з роздавальною коробкою і багатодисковою муфтою підключення передньої осі. Від постійного повного приводу компанія відмовилася.

Кілька десятків датчиків 100 разів на секунду відстежують зчеплення з дорогою і дії водія. Блок управління прогностично розподіляє крутний момент між передніми та задніми колесами. Навіть в базовому виконанні новинка оснащена активним заднім диференціалом з блокуванням.

Дорожній просвіт за замовчуванням дорівнює 160 мм, на парковці він зменшується до 110 мм, примусово на бездоріжжі його можна збільшити до 295 мм. Заявлена глибина подоланого броду – до 900 мм.

Двигуни нового Range Rover

Моторна лінійка нового Range Rover складається з 6-циліндрових і 8-циліндрових двигунів, але вже у 2024 році з'явиться повністю електрична версія. Для позашляховика доступно відразу дві плагін-гібридних версії потужністю 440 і 510 сил. Силова установка гібрида складається з бензинового 3,0-літрового мотора та електродвигуна. Залежно від версії, машина може подолати до 80, або до 100 км на одному заряді батареї.

Рядний 6-циліндровий турбодизель об'ємом 3,0 літра доступний в трьох варіантах: на 250, 300 і 350 к.с. Флагманом є 4,4-літровий двигун від BMW потужністю 530 к.с. і максимальним крутним моментом 750 Нм. На розгін з місця до 100 км/год машина витрачає всього 4,6 секунди. Всі двигуни пов'язані з 8-ступінчастою автоматичною трансмісією ZF.

Як і попередники, Range Rover буде вироблятися на заводі Соліхал у Великобританії.

Ціна нового Range Rover

Новий позашляховик вже доступний для замовлення в салонах українських дилерів марки. Ціни стартують з позначки 4 млн гривень. Перші екземпляри мають прибути до України у першій половині 2022 року.

Нагадаємо, що показаний найбільший і розкішний китайський позашляховик. Довжина Hongqi LS7 становить 5,5 метра.

Раніше повідомлялося, що у США продають найдорожчий номерний знак у світі. Ціна лота вже перевищила 24 млн 600 тис.доларів.