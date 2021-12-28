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Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol

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Вівторок 28 грудня 2021 09:30
Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol Автономний снігоприбирач Snowbot S1 (Фото: thesnowbot.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Hanyang Robotics анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину Snowbot S1. Робот призначений для розчищення заметів на парковках і прибудинкових територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheSnowBot.

Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol

Автономний снігоприбирач вагою 65 кілограмів з гусеницями з терморезини працює на електротязі та володіє неслабкими можливостями: здатний розчищати замети висотою до 30 сантиметрів зі швидкістю до 4 метрів в секунду.

Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol

Опинившись у сніговому полоні, робот включає зворотно-поступальний режим руху і самостійно вибирається з пастки. Завдяки батареї ємністю 32 А*год Snowbot S1 здатний пропрацювати 1,5 години, ще пару годин займе зарядка акумуляторів.

Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol

Снігова маса захоплюється за допомогою шнека і відкидається в потрібному напрямку на відстань до 5 метра. Підчищає залишки снігу (в залежності від поверхні) щітка або скребок.

Замінить людину з лопатою: представлений автономний снігоприбирач Snowbol

Управляється автономний снігоприбирач з дистанційного пульта або через додаток на смартфоні. Алгоритм той же, що і в автономних порохотягах: можна запрограмувати маршрут руху, число проходів і т.д. А вбудований лідар забезпечує позиціювання з точністю до сантиметра.

Зараз робот Snowbot S1 проходить випробування перед відправкою в серійне виробництво.

Нагадаємо, що у Талліні роботи-кур'єри відважно намагалися подолати снігові замети на тротуарах. Однак в силу своїх невеликих розмірів ця місія для них виявилася нездійсненною.

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