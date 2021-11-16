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В Україні вперше розкрита інформація про кількість зарядних станцій для електромобілів

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Вівторок 16 листопада 2021 10:48
В Україні вперше розкрита інформація про кількість зарядних станцій для електромобілів Зарядна станція для електрокарів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

В Україні вперше оприлюднено статистику щодо кількості зарядних станцій для електромобілів. За співвідношенням кількості електромобілів до точок зарядки наша країна знаходиться на рівні європейських лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook екс-менеджера директорату цифрової трансформації на транспорті при Мінінфраструктури Марини Кітіної.

Опублікована статистика по кількості та характеристикам зарядних станцій дає об'єктивне уявлення, в якому напрямку розвивати зарядну інфраструктуру і які станції найбільш затребувані.

В Україні вперше розкрита інформація про кількість зарядних станцій для електромобілів

Дані про зарядну інфраструктуру зібрані з додатків і офіційних сайтів, частину надали самі оператори.

Станом на початок листопада поточного року сітація з інфраструктурою зарядних станцій в Україні така:

  • Компаній-провайдерів електромобільних послуг (фірми, що надають в користування свій додаток і білінг для окремих операторів) eMSP-6
  • Операторів зарядних станцій (CPO) – більше 15
  • Зарядні станції (EVCS) – 3244
  • Точок зарядки / конекторів – EVSE) - 7661
  • З них "повільних" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) - 5826 – 76%);
  • "швидких" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) - 1835 - (24%)

В Україні вперше розкрита інформація про кількість зарядних станцій для електромобілів

Співвідношення кількості електромобілів (31 187) до числа точок зарядки (7 661) дорівнює 4 – це дуже гідний результат, на рівні кращих європейських показників. Такий же, як у Нідерландах (4) і це значно краще, ніж у Польщі (7).

В Україні вперше розкрита інформація про кількість зарядних станцій для електромобілів

Нагадаємо, що компанія Ford і Університет Пердью запатентували нову технологію зарядки, яка дозволить електромобілям "заправлятися" так само швидко, як бензиновим і дизельним машинам.

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