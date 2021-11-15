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За кілька хвилин: Ford створив надшвидку зарядку для електромобілів

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Понеділок 15 листопада 2021 10:30
За кілька хвилин: Ford створив надшвидку зарядку для електромобілів Зарядка електромобіля (Фото: Ford)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Ford і Університет Пердью запатентували нову технологію зарядки, яка дозволить електромобілям "заправлятися" так само швидко, як бензиновим і дизельним машинам.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Одним з найбільших недоліків електромобілів в очах звичайного споживача є низька швидкість зарядки їх батарей, часом досягає восьми і більше годин. Більшість же людей хотіли б, щоб їх електрокар "заправлявся" так само швидко, як і автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

Обмежуючим фактором при підвищенні швидкості зарядки є виділяється тепло і перегрів зарядного кабелю, оскільки через нього протікає занадто великий струм.

За кілька хвилин: Ford створив надшвидку зарядку для електромобілів

"Сьогодні Зарядні пристрої обмежені в швидкості зарядки акумулятора електромобіля через небезпеку перегріву. Для більш швидкої зарядки потрібно, щоб через зарядний кабель проходив більший струм, — пояснює топ-менеджер підрозділу Ford Research and Advanced Engineering Майкл Дегнер. - Чим вище сила струму, тим більша кількість тепла необхідно відвести для збереження працездатності кабелю".

Тому фахівці Ford і вчені Університету Пердью зі штату Індіана (США) при розробці нової технології зосередилися саме на відведенні теплової енергії. У розробленому ними спеціальному зарядному кабелі використовується унікальний процес рідинного охолодження, що дозволяє передавати великі струми в транспортні засоби, тим самим знижуючи ризик перегріву і забезпечуючи більш високу швидкість зарядки.

За кілька хвилин: Ford створив надшвидку зарядку для електромобілів

За словами професора Університету Пердью Іссама Мудавара, інноваційні зарядні кабелі зможуть витримувати силу струму в 2400 ампер, що приблизно в чотири рази перевищує Сучасний максимум. Час зарядки за рахунок цього можна буде скоротити приблизно до п'яти хвилин, що можна порівняти з заправкою бензином звичайного автомобіля.

Планується протягом найближчих двох років випробування прототипу зарядного кабелю. В першу чергу нова технологія буде впроваджуватися для таких енергоємних моделй як пікап F - 150 Lightning, кросовер Mustang Mach-E і вантажний фургон E-Transit.

Нагадаємо, що Ford Mondeo змінив покоління, але тільки в Китаї. При цьому модель перетворилася в крос-седан зі збільшеним дорожнім просвітом і додатковим захистом кузова.

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