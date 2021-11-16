В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей
В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к числу точек зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook экс-менеджера Директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марины Кытиной.
Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.
Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.
По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине такова:
- Компаний-провайдеров электромобильных услуг (фирмы, предоставляющие в пользование свое приложение и биллинг для отдельных операторов) eMSP – 6
- Операторов зарядных станций (CPO) – больше 15
- Зарядные станции (EVCS) – 3244
- Точек зарядки / коннекторов (EVSE) – 7661
- Из них "медленных" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) – 5826 (76%);
- "быстрых" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1835 – (24%)
Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равняется 4 – это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же в Нидерландах (4) и это значительно лучше, чем в Польше (7).
Напомним, что компания Ford и Университет Пердью запатентовали новую технологию зарядки, которая позволит электромобилям "заправляться" так же быстро, как бензиновым и дизельным машинам.