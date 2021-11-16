В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к числу точек зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook экс-менеджера Директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марины Кытиной.

Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.

Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.

По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине такова:

Компаний-провайдеров электромобильных услуг (фирмы, предоставляющие в пользование свое приложение и биллинг для отдельных операторов) eMSP – 6

Операторов зарядных станций (CPO) – больше 15

Зарядные станции (EVCS) – 3244

Точек зарядки / коннекторов (EVSE) – 7661

Из них "медленных" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) – 5826 (76%);

"быстрых" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1835 – (24%)

Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равняется 4 – это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же в Нидерландах (4) и это значительно лучше, чем в Польше (7).

Напомним, что компания Ford и Университет Пердью запатентовали новую технологию зарядки, которая позволит электромобилям "заправляться" так же быстро, как бензиновым и дизельным машинам.