Приборкання норовливого: Адріано Челентано та його любов до українських мотоциклів "Дніпро"

Легендарному Адріано Челентано 6 січня виповнилося 84 роки. Італійський співак і актор залишив величезну спадщину у вигляді безлічі шлягерів і геніальних ролей у кіно. Проте мало хто знає, що на початку 1980-х років Челентано серйозно захопився мотоциклами "Дніпро" виробництва Київського мотоциклетного заводу КМЗ.

Про кохання Адріано Челентанто до українських мотоциклів "Дніпро" читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто.

Людина-легенда, людина-епоха - Адріано Челентано заслужено увійшов до Зали слави світового кінематографу та світової музики. При цьому він завжди був відчайдушним байкером, який випробував багато різних мотоциклів. Саме Челентано приписують вислів "Автомобіль - транспорт для паралітиків", який натякає, що тільки мотоцикл здатен подарувати справжнє задоволення від водіння.

Любити мотоцикли в Італії, де на двох колесах пересуваються майже всі мешканці поголовно, було нескладно. Моторолери Vespa, спортбайки Ducati, важкі одинаки Moto Guzzi - на всьому цьому Челентано поїздив вдосталь. У його володінні був навіть легендарний американський Harley-Davidson, який засвітився на обкладинці однієї з авторських музичних збірок.

А найцікавіше, що на початку 80-х, на піку своєї творчої кар'єри, Адріано Челентано закохався в... українські мотоцикли "Дніпро", що випускалися на Київському мотоциклетному заводі. І нехай тоді вони вважалися радянськими, це не скасовує самого факту: на мотоциклах МТ харизматичний італієць пересувався не лише в житті, а й у кіно.

В яких фільмах Адріано Челентано їздить мотоциклами "Дніпро"

Челенатно за кермом мотоциклів "Дніпро" можна побачити принаймні у двох фільмах. У 1980 році на екрани вийшла дилогія "Ось рука" (оригінальна назва Qua La Mano), у другій частині якої - новелі "Священик, що танцюэ" (Il prete ballerino) - герой Челентано їздить на червоному МТ-10-36. Причому як з коляскою, так і без, хоча в СРСР другий варіант експлуатації "Дніпра" був заборонений через велику масу мотоцикла: 220 кг у спорядженому стані без коляски. Так що це було ще те "приборкання норовливого"!

Кадр з новели "Священик, що танцює", 1980 рік (Фото: скріншот YouTube)

Роком пізніше у фільмі "Туз" (оригінальна назва Asso) Челентано знову осідлав МТ-10-36 - цього разу чорного кольору.

Примітно, що в обох випадках мотоцикли "Дніпро" є повноцінними героями, з'являючись у кадрі протягом усього фільму. І там, і там "Дніпро" для героя Челентано - головний транспортний засіб.

Кадр із фільму "Туз", 1981 рік (Фото: скріншот YouTube)

Наприклад, у фільмі "Туз" герой Челентано на МТ-10-36 їздить у банк і возить у колясці свою наречену. У "Священику, що танцює" червоний "Дніпро" супроводжує головного героя у всіх його пригодах, а у фіналі навіть потрапляє в аварію - без наслідків для Челентано та самого мотоцикла.

Нарізка епізодів з новели "Священик, що танцює", у яких Челентано з'являється за кермом мотоцикла МТ-10-36 "Дніпро"

Звідки у Челентано любов до мотоциклів КМЗ "Дніпро"

В сучасному кіно практично жоден автомобіль або мотоцикл не з'являються в кадрі просто так, якщо за сюжетом їм відводиться помітна роль. Це завжди продакт-плейсмент, який чимало коштує виробникам техніки. Однак у випадку з "Дніпром" та Челентано все було не так.

Компанія "АвтоЕкспорт", яка за часів СРСР відала поставками за кордон усієї радянської автомобільної та мотоциклетної техніки, не мала контрактів з виробниками обох фільмів. У титрах до "Танцюючого священика" зазначено, що мотоцикл було наданий фірмою Martorelli, італійським імортером автомобілів УАЗ та "Нива", а також мотоцилів "Дніпро".

Втім, існує версія, що це бажання самого Челентано, а мотоцикл у фільмі був його власністю. Це дуже ймовірно, адже шоу-рум Martorelli знаходився в Мілані неподалік вілли Челентано, а сам актор був близько знайомий з власником компанії Луїджі Мартореллі.

Для артистичного Челентано мотоцикли "Дніпро" уособлювали весь його бунтарський дух. Вінтажний дизайн, непросте керування (пам'ятаєте про 220 кг маси?), неповторний звук двотактного оппозитного двигуна з повітряним охолодженням...

До речі, червоний МТ-10-36 із фільму "Ось рука" дожив до наших днів. І хоча він давно вже не в гаражі Челентано, нинішній власник мотоцикла періодично бере участь у тематичних зльотах любителів вінтажної мототехніки.

Раніше ми розповідали, як на Київському мотоциклетному заводі намагалися освоїти випуск легких розвізних вантажівок, створених на базі мотоциклів "Дніпро".