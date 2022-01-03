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Під маркою "Київ": згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає

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Понеділок 03 січня 2022 10:30
Під маркою "Київ": згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає Фото: КМЗ-4 (kyivpastfuture.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Промисловість і сфера обслуговування СРСР в 50-60-і роки потребувала легкого комерційного транспорту. Фахівці КМЗ зробили спробу зайняти цю нішу.

Про декілька самобутніх легкових автомобілів, які були сконструйовані і випущені в Києві, розповідаємо в матеріалі РБК-Украина Авто.

Автомобілі КМЗ: як все починалося

У 1959 році відділ дизайну подав головному конструктору на розгляд кілька ескізів незвичайного для заводу транспортного засобу. Новинка отримала чотири колеса, закриту кабіну, переднє розташування двигуна - це був фактично компактний розвізний фургон. Машину назвали "Київ".

У той час в СРСР тільки починався випуск фургонів УАЗ-450 і "Москвич-430", але вони були більш габаритними і у випадку з "Москвичем" мали меншу вантажопідйомність перспективної київської моделі.

Під маркою &quot;Київ&quot;: згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає Автомобільний журналіст Гоголєв Л. Д., який в той час працював на КМЗ кореспондентом заводської багатотиражки "Трибуна передовика", згадував: "У ті роки ідея мікроавтомобіля на мотоциклетних агрегатах буквально витала в повітрі. Такі машини будували не тільки численні "саморобники", а й такі солідні організації як НАМІ, МВТУ ім. Баумана, Ірбітський мотоциклетний завод. Так що пошуки київських конструкторів були, що називається, в тему".

Під маркою &quot;Київ&quot;: згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає Самобутню кабіну з коротким капотом і окрему вантажну платформу встановили на лонжеронну раму. Звичайно, в рух компактний вантажівка приводився бензиновим мотором від мотоцикла К-750. 26-сильний двигун поєднувався з 4-ступінчастою МКП, яка спочатку не мала заднього ходу. Реверсна передача була встановлена на задньому мосту.

Рульове управління і гальмівний механізм запозичили у седана "Москвича-402". 10-дюймові колеса заради уніфікації і здешевлення конструкції встановили від інвалідної мотоколяски СМЗ С3-А. При власній вазі в 550 кілограмів, вантажопідйомність пікапа становила 600 кілограмів.

КМЗ-3 та КМЗ-4: в американському стилі

У 1960 році з'явилася пара модернізованих машин – КМЗ-3 і КМЗ-4. "Трійка" зберегла концепцію пікапа, а ось "четвірка" приміряла на себе суцільнопластиковий закритий кузов (на головному фото). Крім нового кузова, інженери істотно модернізували і конструкцію досвідчених машин.

В цілях уніфікації колеса, маточини, мости і гальмівну систему взяли від "горбатого" "Запорожця". 750-кубовий двигун зсунули трохи вперед, що дозволило збільшити довжину кабіни і вантажної платформи.

Під маркою &quot;Київ&quot;: згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає Цікаво, що зміщення центру ваги авто мало ще один цікавий ефект – конструктори змогли використовувати задні односкатні 15-дюймові колеса.

Відомо, що всього в 1960 році було випущено 4 машини умовного другого сімейства, які випробовувалися співробітниками заводу. Збережені фотографії говорять нам, що машини побували і на ВДНГ, і в аеропорту "Київ".

КМЗ-5: армійський варіант

Останньою спробою Київського Мотозаводу увійти в новий сегмент стало створення в 1962 році спрощеної модифікації КМЗ-5. Машина позбулася дверей, роль даху виконував тент. Передбачалося, що новинка зможе використовуватися у армійських частинах забезпечення або в сільському господарстві південних регіонів СРСР. Враховуючи недоліки попередніх машин, була усилена рама, задні колеса отримали торсіонну підвіску.

Під маркою &quot;Київ&quot;: згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знає

Нездійснена мрія: чому КМЗ не розпочав випуск автомобілів

Попри цікаву концепцію і уніфікацію з багатьма серійними машинами того часу, серійне виробництво автомобілів на КМЗ так і не було запущено.

Під маркою &quot;Київ&quot;: згадуємо автомобілі Київського мотозаводу, про які мало хто знаєУ той час країні не вистачало мотоциклів, та й коштів на серйозну зміну профілю підприємства також закладено до бюджетів планової економіки не було. На жаль, на сьогодні невідомо про жоден збережений екземпляр автомобілів марки "Київ".

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