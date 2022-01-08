Укрощение строптивого: Адриано Челентано и его любовь к украинским мотоциклам "Днепр"

Легендарному Адриано Челентано 6 января исполнилось 84 года. Наследие итальянского певца и актера насчитывает множество шлягеров и гениальных ролей в кино. Однако мало кто знает, что в начале 1980-х годов Челентано всерьез увлекся мотоциклами "Днепр" производства Киевского мотоциклетного завода КМЗ.

О любви Адриано Челентанто к украинским мотоциклам "Днепр" читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Человек-легенда, человек-эпоха - Адриано Челентано заслуженно вошел в Зал славы мирового кинематографа и мировой музыки. При этом он всегда был отчаянным байкером, опробовавшим за свою жизнь много разных мотоциклов. Именно Челентано приписывают выражение "Автомобиль - транспорт для паралитиков", намекающее, что только мотоцикл способен подарить настоящее удовольствие от вождения.

Любить мотоциклы в Италии, где на двух колесах передвигаются чуть ли не все жители поголовно, было несложно. Мотороллеры Vespa, спортбайки Ducati, тяжелые одиночки Moto Guzzi - на всем этом Челентано поездил вдоволь. В его владении был даже легендарный американский Harley-Davidson, который засветился на обложке одного из авторских музыкальных сборников.

Ну а самое интересное, что в начале 80-х, на пике своей творческой карьеры, Адриано Челентано влюбился в... украинские мотоциклы "Днепр", выпускавшиеся на Киевском мотоциклетном заводе. И пусть тогда они считались советскими, это не отменяет самого факта: на мотоциклах МТ родом из Киева харизматичный итальянец передвидвигался не только в жизни, а и в кино.

В каких фильмах Адриано Челентано ездит на мотоциклах "Днепр"

Челенатно за рулем мотоциклов "Днепр" можно увидеть, по крайней мере, в двух фильмах. В 1980 году на экраны вышла дилогия "Вот рука" (оригинальное название Qua La Mano), во второй части которой - новелле "Танцующий священник" (Il prete ballerino) - герой Челентано ездит на красном МТ-10-36. Причем как с коляской, так и без, хотя в СССР второй вариант эксплуатации "Днепра" был запрещен из-за большой массы мотоцикла: 220 кг в снаряженном состоянии без коляски. Так что это было еще то "укрощение строптивого"!

Кадр из новеллы "Танцующий священник", 1980 год (Фото: скриншот YouTube)

Годом позже в фильме "Туз" (оригинальное название Asso) Челентано вновь оседлал МТ-10-36 - на этот раз черного цвета.

Примечательно, что в обоих случаях мотоциклы "Днепр" являются полноценными героями, появляясь в кадре на протяжении всего фильма. И там, и там "Днепр" для героя Челентано - главное траспортное средство.

Кадр из фильма "Туз", 1981 год (Фото: скриншот YouTube)

Например, в фильме "Туз" герой Челентано на МТ-10-36 ездит в банк и возит в коляске свою невесту. В "Танцующем священнике" красный "Днепр" сопровождает главного героя во всех его приключениях, а в финале даже попадает в аварию - без последстий для Челентано и самого мотоцикла.

Нарезка эпизодов из новеллы "Танцующий священник", в которых Челентано появляется за рулем мотоцикла МТ-10-36 "Днепр"

Откуда у Челентано любовь к мотоциклам КМЗ "Днепр"

В современном кино практически ни один автомобиль или мотоцикл не появляются в кадре просто так, особенно если по сюжету им отводится заметная роль. Это всегда продакт-плейсмент, который обходится производителям техники в круглые суммы. Однако в случае с "Днепром" и Челентано все было не так.

Компания "АвтоЭкспорт", которая во времена СССР ведала поставками за рубеж всей советской автомобильной и мотоциклетной техники, не имела контрактов с производителями обоих фильмов. В титрах к "Танцующему священнику" указано , что мотоцикл был предоставлен фирмой Martorelli, итальянским имортером автомобилей УАЗ и "Нива", а также мотоцилов "Днепр".

Впрочем, существует версия, что это желание самого Челентано, а мотоцикл в фильме являлся его собственностью. Это весьма вероятно, ведь шоу-рум Martorelli находился в Милане неподалеку от виллы Челентано, а сам актер был близко знаком с владельцем компании Луиджи Марторелли.

Для артистичного Челентано мотоциклы "Днепр" олицетворяли весь его бунтарский дух. Винтажный дизайн, непростое управление (помните про 220 кг массы?), неповторимый звук двухтактного оппозитного мотора с воздушным охлаждением...

К слову, красный МТ-10-36 из фильма "Вот рука" дожил до наших дней. И хотя он давно уже не в гараже Челентано, нынешний владелец мотоцикла периодически участвует с ним в тематических слетах любителей винтажной мототехники.

Ранее мы рассказывали, как на Киевском мотоциклетном заводе пробовали освоить выпуск легких развозных грузовиков, созданных на базе мотоциклов "Днепр".