Tesla знову відклала запуск Cybertruck: названо новий термін, і це не 2022 рік

Компанія Tesla планує почати виробництво довгоочікуваного електропікапа Cybertruck в кінці першого кварталу 2023 року. Попереднім терміном був кінець цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Інформоване джерело Reuters пояснило, що чергова затримка пов'язана з доопрацюваннями конструкції Tesla Cybertruck, а також зміною деяких функцій і характеристик, з метою зробити новинку більш просунутою, оскільки конкуренція в цьому сегменті загострюється.

Нагадаємо, що компанії Ford Motor і Rivian Automotive вже випередили Tesla, приступивши до випуску своїх електричних пікапів. На початку цього місяця Ford взагалі заявив, що подвоїть випуск F-150 Lightning - до 150 тисяч автомобілів на рік.

Що стосується Tesla, то нещодавно вона видалила посилання на виробничий графік з веб-сайту замовлень Cybertruck. Очікується, що компанія випустить обмежену кількість пікапів Cybertruck на своєму новому заводі в Техасі до кінця першого кварталу 2023 року - з подальшим збільшенням обсягів виробництва.

Остаточно ситуацію прояснить глава Tesla Ілон Маск, який представить оновлену "дорожню карту" виробництва під час свого звіту про фінансову діяльність компанії 26 січня.

Серійний Tesla Cybertruck зараз проходить фінішні випробування. Ціни на електричний пікап складуть від 39 990 до 69 990 доларів.

Нагадаємо, що глава компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що не збирається пропонувати будь-яку колірну палітру для пікапа Cybertruck. Принаймні, на старті продажів.