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Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

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Неділя 09 січня 2022 07:30
Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150 Електричний пікап Ford F - 150 Lightning на конвеєрі (Фото: Ford)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Ford оголосила, що подвоїть виробництво електропікапів F - 150 Lightning до 150 000 одиниць. Причина - "стрімке зростання споживчого попиту".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Поряд з оголошенням про те, що перша хвиля власників бронювань зможе почати перетворювати їх в конкретні замовлення, Ford також заявив, що готовий збільшити виробництво повністю електричних пікапів до 150 000 одиниць на рік замість обіцяних раніше 80 тисяч. Перші пікапи вже почали сходити з заводського конвеєра для проходження ресурсних випробувань.

Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Прийом попередніх замовлень від роздрібних клієнтів стартував минулого місяця і вже налічує понад 200 тисяч заявок. Цікаво, що три чверті потенційних клієнтів до цього не їздили на автомобілях марки Ford. Але судячи з просочився в мережу прайсу, бажаючих купити цей електричний пікап незабаром стане набагато більше.

Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Ціна базової моделі PRO починається з 39 974 долара - це менше, ніж коштує бюджетник Tesla Model 3. Але ж за ці гроші нам пропонують не компактний седан, а цілу вантажівку.

Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Потім, правда, ціни на електричний пікап різко зростають: вартість комплектацій XLT, Lariat і Platinum починається з 52 974, 67 474 і 90 874 доларів відповідно.

Попит зашкалює: Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Відомо, що повністю перероблений F-150 Lightning другого покоління повинен з'явитися у 2025 модельному році. Цікаво, чи встигне Ford до того часу задовольнити галопуючий попит хоча б на поточне покоління?

Нагадаємо, що хоча за 10 років ціни на літій-іонні батареї впали на 89%, вони все ще недешеві. Акумулятор Ford Mustang Mach-E може коштувати більше, ніж новий кросовер з ДВС.

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