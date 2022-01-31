Відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларів

СЕО IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко в Дубаї взяв напрокат гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Але завершити поїздку не вдалося – автомобіль потрапив в аварію.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram Олександра Слобоженко.
Цікаво, що підприємець вирішив проїхатися на Ferrari SF90 Stradale не просто заради отримання гострих відчуттів. Він хотів зрозуміти, чи варто продавати власний Lamborghini Huracan і міняти його на новий Ferrari.
На думку бізнесмена, причиною ДТП стала технічна несправність італійського авто. Судячи з фото, автомобіль не сильно постраждав в ДТП. Але спрацювали фронтальні подушки безпеки говорять також і про те, що в момент зіткнення машина рухалася на високій швидкості.
Нагадаємо, що ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.
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