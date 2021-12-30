В США навушники Apple AirPods допомогли знайти викрадений автомобіль

У місті Гейлсберг, штат Іллінойс, 23 грудня сталася цілком звичайна подія – ввечері в поліцію звернувся власник машини, який повідомив, що його пікап Nissan Frontier 2014 року викрали. Але цю історію чекало цікаве продовження.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Register Mail.

Власник японського пікапа безтурботно відпочивав на вечірці. Напередодні новорічних свят він розумів, що ввечері вживатиме алкоголь, тому вранці за кермо не сяде. Щоб не втратити ключі від машини, він їх залишив у авто. У бардачку залишилися лежати та бездротові навушники AirPods від Apple.

Згадавши, що в машині залишилися навушники, власник авто через мобільний застосунок виявив геолокацію свого пристрою Apple. Як виявилося, викрадений Frontier був припаркований біля одного з придорожніх мотелів неподалік. Поліція разом з власником знайшли машину, а викрадача незабаром заарештували.

Але не завжди мобільні пристрої Apple допомагають боротися з викрадачами. Ми раніше писали, що зловмисники кріплять до машин розумні мітки AirTag і вистежують місце розташування останніх. Таким чином, і виявляють їх транспортні засоби. Тільки в канадському Онтаріо з вересня по грудень поточного року було зафіксовано п'ять випадків викрадення із застосуванням маячка від Apple.

Раніше ми повідомляли, що сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес. Всі вони істотно пошкоджені і не підлягають ремонту.

Нагадаємо, що Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра.