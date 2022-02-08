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Ризикуючи життям: фанат Tesla став на шляху електрокара, щоб випробувати систему автогальмування

Автор: Олександр Мороз

Автомобіліст з Китаю вирішив особисто переконатися, наскільки добре система автоматичного екстреного гальмування Tesla здатна виявляти пішоходів і успішно гальмувати. Причому, зробив це з ризиком для власного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MyDrivers.

В опублікованому відеоролику власник електромобіля стоїть прямо посеред дороги, в той час, як до нього стрімко наближалася Тесла, керована іншою людиною.

Виявивши пішохода на відстані в кілька десятків метрів, електромобіль Tesla подав попереджувальний сигнал про виявлення на дорозі перешкоди.

Але водій продовжував тиснути на акселератор. І попри це, система екстреного гальмування успішно спрацювала й електромобіль зупинився буквально в метрі від пішохода.

Результат незвичайного випробування підтвердив ефективність роботи систем розпізнавання пішоходів і автоматичного екстреного гальмування електромобілів Tesla. Але ми категорично не рекомендуємо випробовувати автомобілі таким небезпечним для життя способом.

Нагадаємо, що компанія Tesla відкличе в США майже 54 тисячі електрокара з автопілотом Full Self-Driving (Beta). Система автономного водіння не реагує на знак "Стоп" на перехрестях, в результаті чого машина продовжує рух.

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Tesla