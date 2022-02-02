Ігнорують знак "Стоп": Tesla відкликає 54 тисячі електромобілів через несправність автопілота

Компанія Tesla відкличе в США майже 54 тисячі електрокара з автопілотом Full Self-Driving (Beta). Система автономного водіння не реагує на знак "Стоп" на перехрестях, внаслідок чого машина продовжує рух.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

За заявою Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), відкликання поширюється на деякі автомобілі Model S і Model X 2016-2022 років випуску, Model 3 (2017-2022 р.) і Model Y (2020-2022 р.).

Суть проблеми полягає в тому, що через помилку в системі автономного управління Full Self-Driving (FSD) електромобіль на автопілоті не гальмує перед знаками обов'язкової зупинки на перехрестях, а продовжує рух зі швидкістю 9,6 кілометра на годину - так звана функція "зупинка на ходу", що з'явилася на Теслах у жовтні 2020 року.

NHTSA зазначив, що федеральний закон забороняє виробникам продавати автомобілі з дефектами, що створюють ризики для безпеки, включаючи навмисний вибір небезпечної конструкції. Своєю чергою, в Tesla заявили, що їм нічого невідомо про будь-які претензії, аварії або травми, пов'язані з цією помилкою в автопілоті. Але пообіцяли оперативно розв'язати проблему, випустивши оновлення програмного забезпечення.

Прошивка Tesla 2021.44.30.15 деактивує можливість зупинки на ходу. Автовиробник повідомив NHTSA, що оновлення буде доступне для встановлення на початку лютого 2022 року.

Днями Tesla повідомила, що число електромобілів марки з бета-версією автопілота в Сполучених Штатах досягло майже 60 000, збільшившись з декількох тисяч в кінці вересня. При цьому, автовиробник підкреслює, що дана система не робить автомобіль повністю автономним і вимагає від водія постійного контролю за ситуацією.

Нагадаємо, що прокуратура американського штату Каліфорнія злякала як автовиробників, так і звичайних водіїв. Вона звинуватила в ненавмисному вбивстві власника Tesla Model S - після того, як електромобіль з включеним автопілотом проїхав на червоне світло і вбив двох людей.