Створений разом із Toyota: представлено перший серійний електромобіль Subaru

Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох. Після презентації Toyota bZX4 в кінці жовтня, настала черга Subaru представити свій перший серійний електромобіль під назвою Solterra.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Subaru.
Назва моделі поєднує в собі латинські слова, що позначають "сонце" і "землю". Solterra виглядає так само як bZX4, за винятком деяких косметичних відмінностей. Електричний "Субару" отримав свої задні ліхтарі, Бампери, круглі протитуманні фари та дещо змінену глуху решітку радіатора. У салоні також мінімум відмінностей від bZX4.
Обидві моделі оснащені літій-іонною батареєю ємністю 71,4 кВт•ч. Моноприводному кросоверу її повинно вистачати на 530 км, а машині з повним приводом – орієнтовно на 460 км.
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