Создан вместе с Toyota: представлен первый серийный электромобиль Subaru

Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих. После презентации Toyota bZX4 в конце октября, настала очередь Subaru представить свой первый серийный электромобиль под названием Solterra.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.
Название модели соединяет в себе латинские слова, обозначающие "солнце" и "землю". Solterra выглядит так же как bZX4, за исключением некоторых косметических отличий. Электрический "Субару" получил свои задние фонари, бамперы, круглые противотуманные фары и несколько измененную глухую решетку радиатора. В салоне также минимум отличий от bZX4.
Обе модели оснащены литий-ионной батареей емкостью 71,4 кВт•ч. Моноприводному кроссоверу ее должно хватать на 530 км, а машине с полным приводом – ориентировочно на 460 км.
Напомним, что в Европе водители уверены, что современные машины перегружены ненужными функциями. Новый опрос показывает, что треть водителей в Великобритании не используют 75% функций, установленных в их автомобилях.
Ранее стало известно, что Greenpeace подает в суд на Volkswagen с требованием прекратить производство авто с ДВС. Компанию обвиняют в бездеятельности.