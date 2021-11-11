Создан вместе с Toyota: представлен первый серийный электромобиль Subaru

Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих. После презентации Toyota bZX4 в конце октября, настала очередь Subaru представить свой первый серийный электромобиль под названием Solterra.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Название модели соединяет в себе латинские слова, обозначающие "солнце" и "землю". Solterra выглядит так же как bZX4, за исключением некоторых косметических отличий. Электрический "Субару" получил свои задние фонари, бамперы, круглые противотуманные фары и несколько измененную глухую решетку радиатора. В салоне также минимум отличий от bZX4.

Электромобиль построен на специальной электрической архитектуре e-TNGA, которую Toyota разработала совместно с Subaru. Solterra имеет такие же габаритные размеры, как и bZ4X: 4690 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1650 мм высотой. Колесная база насчитывает 2850 мм. Заявленный дорожный просвет — 210 мм.

Solterra получит два варианта силовой установки. Переднеприводная версия с одним электродвигателем развивает мощность в 201 л.с. Полноприводный кроссовер оснастили парой электромоторов, по одному на каждой оси, по 104 л.с. каждый.

Обе модели оснащены литий-ионной батареей емкостью 71,4 кВт•ч. Моноприводному кроссоверу ее должно хватать на 530 км, а машине с полным приводом – ориентировочно на 460 км.

Тяговую батарею расположили под полом и интегрировали ее в силовую структуру кузова. Передняя подвеска — типа McPherson, сзади — двойные поперечные рычаги. Традиционно для всех новых моделей компании, Solterra получила фирменную систему полного привода с несколькими режимами X-Mode.

В Subaru заявили, что электрический кроссовер поступит в продажу по всему миру с середины 2022 года. Живой дебют первого электромобиля марки состоится автосалоне в Лос-Анджелесе на следующей неделе.

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