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Дизайн Pininfarina і водневий двигун: представлений незвичайний гоночний вантажівка для Дакара

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Середа 10 листопада 2021 16:05
Дизайн Pininfarina і водневий двигун: представлений незвичайний гоночний вантажівка для Дакара Гоночна вантажівка H2 Racing Truck (Фото: gaussin.com)
Автор: Олександр Мороз

Французька компанія Gaussin представила автомобіль H2 Racing Truck, який вона називає "найпотужнішою гоночною вантажівкою на водні з електричним приводом з коли-небудь побудованих".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Gaussin.

Дизайн Pininfarina і водневий двигун: представлений незвичайний гоночний вантажівка для Дакара

У 2022 році знаменитий ралі-рейд Дакар 2022 року пройде в Саудівській Аравії. Компанія заявляє, що дані, зібрані під час пробігу будуть використані для розробки лінійки вантажних автомобілів, запуск яких запланований на 2022 рік.

"Нові технології, засновані на поновлюваних джерелах енергії, повинні допомогти прискорити перехід до зеленої енергетики", - зазначив глава Gaussin Крістоф Гауссен.

Дизайн Pininfarina і водневий двигун: представлений незвичайний гоночний вантажівка для Дакара

Вантажівка H2 Racing Truck, в основі якого лежить надлегка модульна платформа електромобіля власної розробки, приводиться в рух двома електромоторами (по одному на кожній осі), кожен з яких розвиває 408 к.с.

Силова установка живляться від батареї ємністю 82 кВт∙год і 380-кіловатного електрохімічного генератора. Машина може взяти на борт 80 кілограмів водню і в ралійному режимі здатна проїхати до 250 кілометрів. Заправка за допомогою спеціальної станції займе близько 20 хвилин.

Машини, призначені для комерційної експлуатації пропонуватися в двох комплектаціях. Далекобійна версія здатна проїхати на одній заправці до 800 кілометрів. Модель з меншим радіусом дії живиться тільки від батарей, долає без підзарядки 400 км і оснащена акумулятором, який можна замінити всього за три хвилини.

Дизайн Pininfarina і водневий двигун: представлений незвичайний гоночний вантажівка для Дакара

Цікаво, що дизайн всієї майбутньої лінійки - від сідельного тягача до безпілотника без кабіни — розробила знамените ательє Pininfarina. Ринковий дебют серійних моделей запланований на наступний рік, ну а поки Gaussin хоче обкатати технологію в екстремальних умовах Дакара.

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