У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками

Американська компанія Gatik, що займається комерційними перевезеннями на невеликі відстані, використовує для доставки замовлень автономні вантажівки. Одним з ключових партнерів цієї фірми є найбільша в світі роздрібна мережа Walmart.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Автономні транспортні засоби насправді такими не є: навіть якщо повністю задіяний режим автопілота, за кермом завжди знаходиться живий водій, готовий в будь-який момент перехопити управління машиною на себе.

Вищесказане відноситься не тільки до легкових автомобілів, але і до засобів доставки. Цікаво, що саме транспортування вантажів принесе найбільшу вигоду при використання безпілотного транспорту.

Через 8 місяців після того, як автономна вантажівка компанії Gatik отримала схвалення дорожньої комісії штату Арканзас на управління без участі водія, стався якісний прорив.

Хоча товар доставлений без участі людини, розвантажувати його все одно доводиться людям.

Вантажівка без водія в кабіні в повністю безпілотному режимі проїхала по маршруту від оптового районного ринку до магазину Walmart в Бентонвіллі, штат Арканзас. Маршрут, що представляє собою петлю довжиною 11 кілометрів, можна використовувати для руху автономних вантажівок цілодобово. У Gatik стверджують, що це перший випадок у світі, коли "автотранспортна компанія виключила живого водія з комерційного маршруту доставки".

З приводу планів з розширення безпілотної технології, поки нічого не повідомляється, але це безпрограшний варіант. Компанія вже має подібні послуги, що працюють в інших місцях, включаючи Техас, Луїзіану та Онтаріо. Крім того, вона є партнером найбільшої в світі роздрібної мережі Walmart, в яку входять гіпермаркети і універсами, що продають продовольчі та промислові товари.

Нагадаємо, що компанія Tesla призупинила тести свіжої версії безпілотної системи Full Self-Driving (FSD) через неполадки в її роботі. Як відомо, до випробувань на дорогах громадського користування допущені звичайні водії.