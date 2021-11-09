В США начали доставлять товары беспилотными грузовиками

Американская компания Gatik занимающаяся коммерческими перевозками на небольшие расстояния, использует для доставки заказов автономные грузовики. Одним из ключевых партнеров этой фирмы является крупнейшая в мире розничная сеть Walmart.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Автономные транспортные средства на самом деле таковыми не являются: даже если полностью задействован режим автопилота, за рулем всегда находится живой водитель, готовый в любой момент перехватить управление машиной на себя.

Вышесказанное относится не только к легковым автомобилям, но и к средствам доставки. Интересно, что именно транспортировка грузов принесет наибольшую выгоду при использования беспилотного транспорта.

Спустя 8 месяцев после того, как автономный грузовик компании Gatik получил одобрение дорожной комиссии штата Арканзас на управление без участия водителя, произошел качественный прорыв.

Хотя товар доставлен без участия человека, разгружать его все равно приходится людям.

Грузовик без водителя в кабине в полностью беспилотном режиме проехал по маршруту от оптового районного рынка до магазина Walmart в Бентонвилле, штат Арканзас. Маршрут, представляющий собой петлю длиной 11 километров, можно использовать для движения автономных грузовиков круглосуточно. В Gatik утверждают, что это первый случай в мире, когда "автотранспортная компания исключила живого водителя из коммерческого маршрута доставки".

По поводу планов по расширению беспилотной технологии, пока ничего не сообщается, но это беспроигрышный вариант. У компании уже есть аналогичные сервисы, работающие в других местах, включая Техас, Луизиану и Онтарио. Кроме того, она является партнером крупнейшей в мире розничной сети Walmart, в которую входят гипермаркеты и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары.

Напомним, что компания Tesla приостановила тесты свежей версии беспилотной системы Full Self-Driving (FSD) из-за неполадок в ее работе. Как известно, к испытаниям на дорогах общественного пользования допущены обычные водители.