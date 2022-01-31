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Воротар збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан купив найшвидший електричний Audi

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Понеділок 31 січня 2022 18:34
Воротар збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан купив найшвидший електричний Audi Audi e-Tron GT Георгія Бущана (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Між зборами київського "Динамо" Київ в Іспанії та Туреччині перший воротар команди Георгій Бущан придбав собі яскравий електромобіль. Вибір футболіста припав на Audi e-Tron GT. Нагадаємо, що це не перший динамівець, який у січні купив новенький "Ауди". Зовсім нещодавно Олег Блохін пересів на кросовер Audi Q7.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Audi Центр Порше Захід.

Судячи з фотографій, український футболіст придбав чотиридверне купе у виконанні GT. Легкий електромобіль розганяється з місця до 100 км/год за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 245 км/ч. залежно від стилю водіння, Георгій зможе проїжджати на одному заряді тягової батареї від 450 до 480 км.

Воротар збірної України та київського &quot;Динамо&quot; Георгій Бущан купив найшвидший електричний AudiЦіни на Audi e-Tron GT в Україні починаються з позначки 2 402 105 гривень. Але судячи з того, що спортивний електромобіль пофарбований у фірмовий сірий колір Kemoragrau Metallic і на ньому встановлені опціональні 20-дюймові колісні диски Aeromodul, то машина обійшлася гравцеві збірної України як мінімум на 85-90 тис.гривень дорожче.

Воротар збірної України та київського &quot;Динамо&quot; Георгій Бущан купив найшвидший електричний AudiНагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ в 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.

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