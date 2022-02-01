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Новий король: британці представили найпотужніший і найшвидший кросовер у світі

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Вівторок 01 лютого 2022 18:58
Новий король: британці представили найпотужніший і найшвидший кросовер у світі Aston Martin DBX707 (Фото: media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Aston Martin офіційно представив флагманську версію свого кросовера під ім'ям DBX707. Новинці під силу розганятися від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Автомобіль приводиться в рух 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом від AMG. Після доопрацювань команди інженерів Aston Martin він розвиває 707 к.с. і 900 Нм максимального крутного моменту. На сьогодні "британець" є найпотужнішим розкішним кросовером у світі.

Новий король: британці представили найпотужніший і найшвидший кросовер у світіDBX707 також отримав нову дев'ятиступінчасту коробку передач з мокрим зчепленням. У поєднанні з доопрацьованою системою повного приводу і модернізованим диференціалом підвищеного тертя новинці під силу розігнатися від 0 до 100 км/год за запаморочливі 3,2 секунди. Максимальна швидкість кросовера від Aston Martin становить 310 км/ч. найближчий конкурент, Porsche Cayenne Turbo GT, витрачає на розгін до першої "сотні" 3,8 секунди й здатний розігнатися "тільки" до 300 км/год.

Новий король: британці представили найпотужніший і найшвидший кросовер у світіDBX707 також отримав перекалібровану адаптивну пневматичну підвіску з новими клапанами амортизаторів і перекаліброваними пружинами, також змінився алгоритм роботи підсилювача керма. Автомобіль оснастили вуглецево-керамічними гальмівними дисками розмірністю 420 мм спереду і 390 мм ззаду і шестипоршневими супортами по колу.

Їх прикривають ковані 23-дюймові колісні диски. Перші поставки швидкого Aston Martin DBX707 повинні початися вже в середині весни цього року. Очікується, що ціни на новинку стартують з позначки у 232 000 доларів.

Нагадаємо, що Volkswagen вперше у світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів. Нововведення торкнулося виробничого майданчика у Цвіккау.

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