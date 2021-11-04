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Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілів

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Четвер 04 листопада 2021 10:24
Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілів Фото: зарядна станція Tesla (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Tesla випустила новий домашній зарядний пристрій, який буде працювати з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці. Це перший випадок, коли Каліфорнійський автовиробник пропонує зарядний пристрій без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Verge.

Новий настінний зарядний пристрій оснащений стандартним роз'ємом J1772 і призначений для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Wall Box забезпечує зарядку до 9,6 кВт. У комплекті з зарядкою поставляється кабель довжиною 7,3 метра. Новий настінний зарядний пристрій фактично є модифікованою версією домашнього зарядного пристрою попереднього покоління, який Tesla продавала своїм клієнтам.

Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілівЗарядний пристрій призначений для роботи з електромобілями будь-яких виробників, а власники Tesla можуть використовувати його зі спеціальним адаптером, який входить в стандартну комплектацію будь-якого автомобіля Tesla. Настінний зарядний пристрій від Tesla коштує всього 415 доларів.

Tesla здалася: компанія показала універсальну зарядку для усіх електромобілівЗапуск продукту відбувся всього через день після того, як Tesla оголосила, що дозволить власникам електромобілів сторонніх виробників використовувати десяток станцій Supercharger в Нідерландах.

Автовиробник планує в кінцевому підсумку відкрити всі свої 25000 супершвидких зарядок по всьому світу для власників електромобілів сторонніх виробників.

Раніше ми писали, що Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків. Найближчим часом Виробництво машин досягне обсягу у 200 тисяч на рік.

Також повідомлялося, що Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів. Незабаром Набори для переробки старих Фордів в електромобілі з'являться у вільному продажу.

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