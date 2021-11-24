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Слабкі гальма: найпотужніша Tesla Model S Plaid потрапила в аварію на гоночному треку

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Середа 24 листопада 2021 10:00
Слабкі гальма: найпотужніша Tesla Model S Plaid потрапила в аварію на гоночному треку Tesla Model S Plaid вилетіла з гоночного треку на швидкості 240 км / год (Фото: скріншот YouTube
Автор: Олександр Мороз

Експерти YouTube-каналу Speed Academy вивели на гоночну трасу найшвидший серійний автомобіль, що коли-небудь випускалися, - електрокар Tesla Model S Plaid.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Нагадаємо, що Tesla Model S в комплектації Plaid оснащується тримоторною силовою установкою сумарною потужністю 1020 кінських сил. Прискорення до" сотні " у цього електрокара займає всього 2 секунди при максимальній швидкості в 320 кілометрів на годину.

Однак не варто забувати, що незважаючи на божевільну динаміку, це великий і важкий сімейний седан. Досвідчений тест-пілот YouTube-каналу Speed Academy прохопив за кермом Плайда по гоночному треку на швидкості 240 км/ч і був неприємно вражений: на порівняно невеликому відрізку машина двічі вилетіла за межі траси.

Слабкі гальма: найпотужніша Tesla Model S Plaid потрапила в аварію на гоночному треку

Що вказує на те, що у Plaid можуть бути якісь проблеми з гальмівною системою – вона недостатньо ефективна, щоб впоратися з божевільним прискоренням.

Ця гіпотеза підтверджується експертами Компанії Throttle House. Вони взяли Tesla Model S Plaid на тест-драйв у одного з дилерів в Торонто, проїхавши на ньому як по звичайних дорогах, так і по спеціалізованому треку.

Слабкі гальма: найпотужніша Tesla Model S Plaid потрапила в аварію на гоночному треку

І винесли вердикт: поряд з високими динамічними характеристиками електрокар продемонстрував і деякі проблеми-перш за все в роботі гальмівної системи, яка швидко перегрівається. Керованість також залишає бажати кращого-гідропідсилювач керма не встигає за швидкими діями водія, що може призвести до серйозної аварії.

Нагадаємо, що у щорічному рейтингу Consumer Reports найнадійніших брендів правлять бал японські компанії. Tesla займає місце в кінці третьої десятки.

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