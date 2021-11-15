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Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв

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Понеділок 15 листопада 2021 13:43
Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв Lamborghini Aventador SJV (Фото: facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Минулими вихідними з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів літак із елітними авто вартістю понад 1 млн євро. Транспортні засоби передані Офісом Генерального прокурора України на запит Федеративної Республіки Німеччини у кримінальній справі про масштабну міжнародну шахрайську схему.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук генпрокурора України Ірини Венедиктової.

Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв

Розслідуванням встановило що злочинна організація, створена громадянами України, вчинила шахрайські дії в Німеччині, Болгарії, Сербії та інших європейських країнах. Більшість її учасників вже викрито та затримано.

Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв

Компетентними органами Німеччини встановлено, що Lamborghini Aventador sjv вартістю 621 тис.євро і Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис. євро придбані за рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом. І таким чином є речовими доказами у кримінальній справі.

За запитом німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та наклали на них арешт з подальшим транспортуванням до Німеччини.

Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв

Це перша з моменту приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів преміального класу.

Нагадаємо, що виставлений на продаж броньовик на базі Hummer H2 з кінокомедії "Диктатор". Позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.

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Lamborghini Rolls-Royce Motor Cars Прокуратура
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