Lamborghini та Rolls-Royce: Україна передала Німеччини елітні авто міжнародних шахраїв

Минулими вихідними з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів літак із елітними авто вартістю понад 1 млн євро. Транспортні засоби передані Офісом Генерального прокурора України на запит Федеративної Республіки Німеччини у кримінальній справі про масштабну міжнародну шахрайську схему.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук генпрокурора України Ірини Венедиктової.

Розслідуванням встановило що злочинна організація, створена громадянами України, вчинила шахрайські дії в Німеччині, Болгарії, Сербії та інших європейських країнах. Більшість її учасників вже викрито та затримано.

Компетентними органами Німеччини встановлено, що Lamborghini Aventador sjv вартістю 621 тис.євро і Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис. євро придбані за рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом. І таким чином є речовими доказами у кримінальній справі.

За запитом німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та наклали на них арешт з подальшим транспортуванням до Німеччини.

Це перша з моменту приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів преміального класу.

Нагадаємо, що виставлений на продаж броньовик на базі Hummer H2 з кінокомедії "Диктатор". Позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.