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Порадувати дітей та дорослих: Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом

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Середа 05 січня 2022 12:42
Порадувати дітей та дорослих: Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом Фото: комікс з Toyota Corolla (toyota.jp)
Автор: Константин Широкун

Кілька місяців тому Toyota досягла історичної віхи, випустивши 50-мільйонну Corolla. Японський автомобіль С-класу став наймасовішою моделлю в світі за весь час. На честь цієї знаменної події випущена серія коміксів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт компанії.

У серії коміксів манга автовиробник розповів історію автомобіля, починаючи з 60-х років і до нашого часу. Кожна історія була натхненна однією фотографією, надісланою власниками машин, і анімована в популярному в Японії художньому стилі.

Порадувати дітей та дорослих: Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом

Поряд з розповіддю про історію автомобіля, манга являє собою цікавий погляд на історію японської автомобільної культури. З сюжетів коміксів зрозуміло, що Corolla перших двох-трьох генерацій часто ставали першими автомобілями в японських сім'ях.

Поряд з розповіддю про історію автомобіля, манга являє собою цікавий погляд на історію японської автомобільної культури. З сюжетів коміксів зрозуміло, що Corolla перших двох-трьох генерацій часто ставали першими автомобілями в японських сім'ях.

Сторінка, присвячена 80-х років, розповідає історію людини, яка фанатіє від гонок та від свого купе AE86.

Порадувати дітей та дорослих: Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом До 2020-х років сюжет коміксів більшою мірою зосереджується на технологіях автомобіля. Всі розповіді написані японською мовою. Однак Toyota відсвяткувала випуск ювілейної моделі не тільки створенням коміксів. У листопаді японський автовиробник представив три лімітованих версії моделі, які доступні тільки на японському ринку.

Порадувати дітей та дорослих: Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом

Раніше ми повідомляли, що Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX. Машина отримала рекордний запас ходу і здатна проїжджати на одному заряді батареї до 1000 км.

Нагадаємо, що у США навушники Apple AirPods допомогли знайти викрадений автомобіль. Їх місце розташування вдалося вистежити завдяки вбудованому трекеру.

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