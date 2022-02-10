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Зайві деталі: Tesla відвантажила клієнтам десятки тисяч машин з урізаною електронікою

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Четвер 10 лютого 2022 16:35
Зайві деталі: Tesla відвантажила клієнтам десятки тисяч машин з урізаною електронікою Лінія збірки електромобілів Tesla (Фото: cnbc.com)
Автор: Олександр Мороз

Стало відомо, що компанія Tesla виключила один з компонентів кермового управління через дефіцит мікроелектроніки. Причому, офіційно про це нікому не повідомила.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство CNBC.

За словами джерел агентства CNBC, прагнучи досягти запланованого рівня продажів в четвертому кварталі 2021 року в умовах гострого дефіциту напівпровідників, Tesla вирішила виключити один з двох електронних блоків управління, які зазвичай встановлюються в кермового управлінні автомобілів Model 3 і Model Y.

Маються на увазі електромобілі, вироблені на Гігафабриці Tesla в Шанхаї. Джерела також повідомили, що десятки тисяч автомобілів з "доопрацьованою" системою кермового управління вже відвантажені покупцям в Китаї, Австралії та Європі.

Зайві деталі: Tesla відвантажила клієнтам десятки тисяч машин з урізаною електронікою

Двоє співробітників Tesla у внутрішньому листуванні обговорювали між собою, чи повідомляти клієнтам про цю зміну. У підсумку було вирішено, що в цьому не має необхідності, оскільки віддалений компонент фактично є резервним і не впливає на функціональність фірмового автопілота другого рівня автономності.

Однак при обіцяному в майбутньому оновленні програмного забезпечення до рівня 3, без системи з подвійним електронним блоком управління не обійтися.

На цей момент невідомо, чи планує автовиробник вносити аналогічні зміни в конструкцію електромобілів, що випускаються в Сполучених Штатах або поставляються в Північну Америку. Прохання агентства CNBC прокоментувати цю ситуацію Tesla проігнорувала.

Цікаво, що минулої весни Tesla прибрала поперекову опору з пасажирських сидінь в автомобілях Model 3 і Model Y, щоб знизити витрати.

Нагадаємо, що понад 800 тисяч електрокарів Tesla потрапили під відкликну кампанію через несправність індикаторів незастебнутих ременів безпеки. Повідомляється, що всі машини з виявленим дефектом були продані на американському ринку.

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