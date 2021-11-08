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Українська електрична вантажівка за 16 тисяч доларів піде у серію наступного року

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Понеділок 08 листопада 2021 15:57
Українська електрична вантажівка за 16 тисяч доларів піде у серію наступного року Фото: електромобіль CoolОn (uprom.info)
Автор: Константин Широкун

Електричний вантажний автомобіль CoolОn тысяч в 16 000 доларів. Серійне виробництво модульної машини почнеться в Кривому Розі вже в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Промисловий портал.

Заплановано, що щорічний тираж електричних розвізних фургонів, платформ та інших комерційних машин на шасі CoolOn перевищить 2000 примірників. В амбітних планах компанії-до 2022 року почати випуск машин, також налагодити складання електромоторів, тягових акумуляторів, блоків управління та іншої електроніки.

До 2025 року на підприємстві в Кривому Розі розраховують виробляти близько 20 тисяч електричних вантажівок на рік.

Українська електрична вантажівка за 16 тисяч доларів піде у серію наступного рокуЗалежно від конфігурації шасі та обраної модифікації вантажопідйомність фургона становить від 1,5 до 2,5 тонни. Літій-залізо-фосфатний акумулятор має ємність в 60 кВт*год, якого повинно вистачати для подолання 300 кілометрів ходу на одній зарядці.

Українська електрична вантажівка за 16 тисяч доларів піде у серію наступного рокуНа CoolOn буде встановлений один або два електродвигуна потужністю до 120 кіловат (163 к.с.). Залежно від побажань клієнтів CoolOn можуть мати передньопривідну конфігурацію, або систему повного приводу.

Нагадаємо, що анонсовано компактний електричний кросовер Volkswagen ID.2. Попередньо, Стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що BMW почала випускати автомобілі без сенсорних екранів. Всьому виною гучний дефіцит мікрочіпів.

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